В Украине ослаблен карантин: что теперь можно, а чего еще нельзя

Украинцы уже 60 дней живут в условиях карантинных ограничений, которые были введены властями в связи с эпидемией коронавируса. Сегодня, 11 мая, некоторые из них смягчаются, но, по мнению экономистов, эти послабления мало улучшат как экономическую ситуацию в стране, так и жизнь отдельного гражданина.

Сайт "Сегодня" разобрался, что теперь будет можно из того, что было нельзя, а также какие ограничения останутся и когда возможна их полная либо частичная отмена.

Почему ввели карантин

Напомним, карантин был введен Кабмином с 12 марта в связи со стремительным ростом заболеваемости украинцев коронавирусом. Ожидалось, что карантин отменят через три недели, после 2 апреля. Но он, наоборот, стал более жестким, так как заболевших становится все больше, их уже свыше 15 тыс. человек.

Реклама

Медики утверждают: потенциальных носителей вируса, в том числе и бессимптомных, в разы больше, чем выявленных 15 тысяч человек. И если не соблюдать карантин, то эпидемия станет нарастать в геометрической прогрессии.

Основные запреты и отмены

Мы систематизировали запреты и отмены, которые, по мнению властей, должны были остановить распространение эпидемии (см. инфографику).

/ Фото: Сегодня

Реклама

По мнению врача-инфекциониста Инны Андрусович, большинство карантинных мер обоснованны, но некоторые она называет чрезмерными.

"Например, неясно, почему люди не могли гулять в парках, а подростки – во дворе без присмотра взрослых, непонятен запрет собираться больше двух человек, – недоумевает Инна Андрусович. – Но самые большие вопросы возникают по поводу закрытия промтоварных магазинов и служб сервиса. Если можно обеспечить соблюдение противоэпидемических мер в продуктовом магазине, супермаркете, в аптеке, почему нельзя их обеспечить в промтоварном магазине, парикмахерской и так далее. Можно было не запрещать работу частных нотариусов, адвокатов, аудиторов, стоматологов при условии ношения масок и соблюдения других мер предосторожности. Похоже, что власти перебдели и теперь отменяют очевидно ненужные и даже вредные запреты. Неужели полезнее сидеть в квартире, чем выйти на прогулку в ближайший сквер или парк?"

Что отменено с 11 мая

Как видно из инфографики, самые большие послабления коснутся сферы услуг: возобновят работу службы сервиса, частные нотариусы, аудиторы, адвокаты. Разрешат работу промтоварных магазинов. Постепенно открываются продуктовые рынки.

Реклама

То есть украинцы смогут подстричься, отремонтировать одежду и обувь, купить обновки взамен обветшавших или вышедших из моды. Полегчало и малому бизнесу: можно открыть летнюю площадку ресторана или кафе, торговать готовыми блюдами и напитками навынос.

Но, по мнению президента Ассоциации ресторанов Украины Ольги Насоновой, разрешение для ресторанов и кафе работать на летних площадках не будет эффективным, если не возобновит работу общественный транспорт.

"Возникнет проблема – как добираться персоналу? – задает риторический вопрос Ольга Насонова. – Но персонал можно как-то привезти или заставить ездить на велосипедах. Самое главное – гостям без машин добираться как? На центральных улицах потоков пешеходов нет совсем. А ведь весь масс-маркет построен на потоке пешеходов. И пока полноценно не заработает метро и другой общественный транспорт, потока этого не видать. Многие компании продолжат работать удаленно, и их сотрудники будут есть дома. В итоге весь ресторанный масс-маркет после 11 мая будет загружен максимум на 30%, если есть летняя площадка, разумеется. Но придется платить аренду, ага, ведь уже заработали! Ослабление карантина без работы транспорта – это филькина грамота. Нате вам, работайте. Скидывайтесь и создавайте свои маршруты. Автобусы, трамваи и конные экипажи. Возите своих клиентов сами".

Почему нужно ослабить карантин

Экономисты говорят, что ослабление карантина диктует экономика: если не отменить ограничения, то последствия могут быть в разы хуже, чем из-за эпидемии. Так, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко одобряет меры властей, которые вступили в силу с 11 мая, но называет их недостаточными.

Какие ограничения остались, см. инфографику:

"Кабмином не решена главная проблема – транспортная, пока не будет полноценно работать общественный и междугородний транспорт, никакого восстановления экономики не будет, – уверен Александр Охрименко. – Даже малый бизнес не сможет восстановиться: затраты на доставку персонала на работу и с работы окажутся не только значительными, но и бесполезными. Без транспорта не будет клиентов, и открытое кафе или ресторан вскоре снова закроется".

А вот член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что ситуация не столь драматична.

"По факту, ни торговля промтоварами, ни работа сервиса во многих местах не прекращались, – говорит Олег Пендзин. – Я не говорю о вопиющих случаях работы отдельных элитных ресторанов в условиях карантина. Но магазины, торгующие промышленными товарами, работали дистанционно: покупатель заказывал нужный товар, и ему его выносили. Нелегально обслуживали клиентов многие салоны красоты, фирмы по ремонту бытовой техники и так далее. Так что Кабмин с 11 мая во многом лишь легализовал установившийся стихийно порядок. Реальным послаблением можно считать разрешение работать ресторанам и кафе, а также нотариусам, аудиторам, адвокатам. Они действительно не оказывали юридические услуги. Кроме того, необходимо в ближайшее время восстановить нормальную работу сервис-центров МВД".

Когда начнет работать транспорт

Правительство не собирается в ближайшее время возобновлять пассажирские перевозки по Украине.

Премьер Денис Шмыгаль заявил: "Пока мы не видим возможности открыть междугородный транспорт. Городской транспорт будет работать и дальше в тех режимах, в которых работал. Мэры должны принять решение об увеличении количества транспорта, об изменении его графика работы".

Олег Пендзин также согласен, что на первом этапе необходима скорейшая нормализация работы городского транспорта, прежде всего метро в городах-миллионниках.

"Наземный транспорт во многих крупных и средних городах ходит как и раньше, но с соблюдением карантинных мер: в салонах занята половина сидячих мест, пассажиры в масках, регулярно проводится дезинфекция, – отметил Олег Пендзин. – Исключение – Киев, где людей оставили один на один с транспортной проблемой, мэр заявил, что "нечего шастать". Но с 11 мая ему, очевидно, придется пересмотреть свое решение".

/ Фото: Сегодня

Что касается полноценной работы автомобильного, железнодорожного и авиатранспорта, то прогнозы экспертов пессимистичны. Олег Пендзин говорит, что это возможно не ранее, чем эпидемия действительно пойдет на спад, то есть минимум через месяц, и это оптимистический сценарий.

С ним согласен и Александр Охрименко:

"Междугородные автобусные перевозки возобновятся со второй половины июня, раньше власти не рискнут. То же касается и поездов. Возможно, в мае запустят пригородные электрички. Что касается авиации – то даже осенью. Хотя, чем больше задержки, тем хуже для экономики, ожидаю, что ее падение может оказаться больше, чем в 2015 году, когда был спад 25%".

Такой же прогноз по срокам дал и министр инфраструктуры Владислав Криклий, заявивший, что транспорт начнет полноценно работать не ранее конца июня – начала июля.

А вот инфекционисты говорят, что ущерб от нового всплеска эпидемии может оказаться не меньше, чем от спада экономики.

По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, от смертности и заболеваемости населения тоже возможны немалые экономические потери.

"Это потери, связанные с недопроизводством внутреннего валового продукта через выбытие человека из трудовой деятельности из-за коронавирусной болезни. Потери, связанные с оказанием медицинской помощи больным. И потери, связанные с неоказанием из-за коронавируса медицинской помощи тем, кто в ней нуждается", – отметил Виктор Ляшко.

О том, что сперва надо дождаться реального спада эпидемии и лишь потом разрешать автобусные и железнодорожные перевозки, нам подтвердила и врач-инфекционист Инна Андрусович.

"Пока слишком велик риск, слишком сложно проконтролировать и выявить заболевших пассажиров автобуса или поезда, поэтому украинцам нужно набраться терпения", – уверена Инна Андрусович.

Выводы

Судьба скорейшего ослабления карантина для украинцев – в руках самих украинцев. Чем тщательнее мы будем соблюдать несложные противоэпидемические меры, тем быстрее затухнет эпидемия и тем быстрее страна вернется к нормальной жизни.

В Европе, где эпидемия коронавируса началась раньше, чем у нас, также уже началось смягчение или отмена карантинных мер. Как европейцы выходят из карантина, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама