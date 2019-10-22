Вымогательство в Службе занятости: ГБР завершило расследование громкого дела

Начальник службы и его подельники вымогали у победителя тендера 800 тысяч гривен

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ГБР завершило расследование дела о коррупции в Госслужбе занятости. Напомним, ее топ-чиновников подозревают в получении 800 тыс. грн от победителя тендера на строительство одного из центров службы, сообщили в Государственном бюро расследований.

Так, и.о. председателя Государственной службы занятости Украины и его пособников подозревают в том, что они, манипулируя своими должностями и применяя угрозы, завладели средствами частного предприятия, которое выиграло тендер на строительство Житомирского областного центра занятости.

"К схеме вымогательства средств причастны: исполняющий обязанности главы Службы занятости, заместитель руководителя департамента – начальник управления, частное лицо в качестве посредника", – сообщили в ГБР.

Установлена ​​следующая хронология событий:

28 декабря 2018 года – заместитель руководителя департамента, манипулируя своим служебным положением, во время встречи с директором предприятия, которое выиграло тендер на строительство, сообщил о том, что может приостановить выплаты денежных средств по заключенным договорам и создать искусственные препятствия по их выполнению;

29 января 2019 года – частное лицо по предварительному сговору с чиновниками Службы занятости получило от директора частного предприятия 200 тысяч гривен. За эти деньги чиновники Службы занятости обещали не принимать меры для остановки выплаты бюджетных средств при исполнении договора о строительстве;

аналогичные встречи с целью передачи денег состоявшихся 13 февраля и 6 мая 2019 года, во время них через посредника было передано 120 и 480 тысяч гривен соответственно;

17 мая 2019 года двух должностных лиц ГСЗУ и частное лицо – посредника задержали. Им сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенном в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц;

один из чиновников ГСЗУ пошел на сотрудничество со следствием. 11 июля 2019 года ему вынесен обвинительный приговор;

21 октября 2019 года – следователь признал достаточными собранных в уголовном производстве доказательств для составления обвинительного акта, о чем сообщено стороне защиты. Ей предоставлен доступ к материалам уголовного производства. Сейчас сторона защиты начала знакомиться с материалами.

Досудебное расследование в данном уголовном производстве продолжалось 9 месяцев. За это время проведено более 30 обысков, допрошено 30 свидетелей, проведены 3 судебные экспертизы и другие следственные действия.

За совершение указанного уголовного преступления бывшему и.о. председателя ГСЗУ и посреднику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Как сообщалось в мае 2019-го, и.о. главы Государственной службы занятости Украины Валерий Ярошенко и ряд других чиновников задержаны при получении откатов на строительстве социальных объектов.

Напомним, осенью 2015 года сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой задержали на взятке главу Государственной службы занятости Ярослава Кашубу.

Чиновник был задержан в служебном автомобиле в центре Киева во время получения взятки в размере 622 тыс. грн. Во время осмотра машины правоохранители также обнаружили крупную сумму денег в иностранной и национальной валютах, охотничье ружье с зарядами и другое. Позже Кашуба вышел под залог и через суд попытался восстановить себя в должности.

Также на взятке поймали директоров двух госпредприятий. Подробности – в сюжете "Сегодня":

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