Вынуждены отстаивать суверенитет с оружием в руках: украинцев поздравили с Днем Независимости

Сегодня Украина празднует День Независимости. В честь 27-й годовщины украинцев поздравили первые лица государства и военные.

Президент Украины Петр Порошенко: "Свобода, воля и независимость никогда не давались Украины легко. И хотя сегодня за право быть независимыми мы платим высокую цену, защищая нашу Родину от агрессора, мы – сплоченная несокрушимая нация, независимое европейское государство, единая неделимая Украина, о которой веками мечтали поколения украинцев-борцов за свободу нашей страны. С 27-й годовщиной независимости Украины".

Премьер-министр Владимир Гройсман: "Сегодня мы отмечаем 27 годовщину независимости. Горжусь своей страной. С праздником тебя, родная Украина".

Секретарь СНБО Александр Турчинов напомнил, что в этом году исполнилось 100 лет со дня провозглашения независимости Украины, которая в условиях российской большевистской агрессии добилась признания в мире, утвердила государственные символы и границы.

"Тогда независимость не удалось сохранить. Политические распри внутри страны и агрессия большевистской России привели к тому, что украинцам не удалось сохранить целостность государства, и территория Украины почти 70 лет была оккупирована советской империей. 27 лет назад Украина без боя и крови обновила свой государственный суверенитет, а сегодня мы вынуждены отстаивать независимость уже с оружием в руках. Украинцы как нация закалились, защищая свою страну и борясь за победу", – заявил чиновник.

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Командующий Объединенными силами, генерал лейтенант Сергей Наев отметил, что украинский суверенитет защищают не только солдаты, но и правоохранительные органы, сотрудники военно-гражданских администраций, пограничники. По его словам, украинцы, как и много лет назад, с оружием в руках сражаются за свою независимость.

"Мы с вами доказали, что способны эффективно противостоять агрессору и не дали ему захватить ни одного клочка украинской земли (после начала Операции объединенных сил). … Агрессор рассчитывал, что мы не сможем вовремя сплотиться, найти силы для достойного отпора. Он ошибся – защита родной земли объединила в едином порыве сыновей и дочерей Украины. Мы все полны сил и желания победить врага. Наша независимость реализована, мы защищаем свой родной народ, отстаиваем право своих детей на счастливую мирную жизнь. И мы сделаем все для того, чтобы Украина стала сильной и счастливой", – сказал генерал.

Как мы писали, в честь сегодняшнего праздника украинцы из разных уголков страны поздравили друг друга и пожелали безопасности и стабильности.

Ранее нашу страну с праздником поздравили Папа Римский Франциск и лидеры иностранных государств. Нашего президента и весь украинский народ с праздником поздравили Король Нидерландов Виллем-Александр, Король Швеции Карл Густав XVI, Король Бельгийцев Филипп.