Выпускной 2018: во сколько обойдется наряд для выпускника

Немногим больше месяца осталось до того, как по стране прокатится волна выпускных вечеров — в этом году они пройдут в субботу, 23 июня. "Сегодня" узнала, в какую сумму в этом году родителям обойдется нарядить ребенка.

Бюджетно

Спрос на вечерние платья и костюмы уже увеличился вдвое, говорят продавцы. Мы собрали в инфографике усредненный вариант по стране на вещи в бюджетном сегменте. В более дорогих вариантах цены уже сильно кусаются.

"На рынке я смотрел костюмы за 3—5 тысяч гривен. Прошелся по магазинам недорогих украинских брендов — там уже 5—7 тысяч. Можно, конечно, купить и за 1,7 тысячи, но это костюм на один раз", — рассказал нам столичный выпускник Алексей.

Еще больше раскошеливаться придется родителям девочек — нарядные платья в киевских бутиках стартуют от 5 тыс. грн, а к ним еще придется докупить целую кучу аксессуаров (туфли, клатч, украшения). В регионах цены ниже, да и полный "боекомплект" часто не требуется.

"Мы купили новое платье за 1,5 тысячи, а туфли у дочери есть", — рассказала нам мама выпускницы из Запорожья Наталья Насонова.

Гардероб онлайн

Желающие сэкономить скупаются в сети. По данным маркетплейса Prom.ua, за два года женский выпускной наряд подорожал на 19% (3045 грн в 2018-м), а мужской — на 17% (3086 грн). И если у мужчин, как всегда, в тренде классика, то среди женских нарядов появились новые фавориты.

"В этом году на пике популярности оказались наряды из полиэстера, — отмечают аналитики сервиса Shafa.ua. — Реже всего девушки выбирали платья с фатином, который был одним из самых популярных материалов еще 5—7 лет назад. Самый большой спрос — на платья в пол. Наряды длины мини покупали единицы. Модные в этом году пайетки и пастельные оттенки стали двумя самыми популярными деталями при выборе платьев".

По данным маркетплейса Bigl.ua, на пике популярности — нарядная обувь на устойчивом широком каблуке. Чаще всего выбирают замшевые туфли, нередко украшенные вышивкой.

Марафет и экономия

Праздничного гардероба недостаточно — расходов добавят прическа, макияж, маникюр. Профессиональный мейкап и укладка обойдутся в 600—700 грн, маникюр — в 250. На мальчиков тоже родители не скупятся:

"Я отведу сына в барбершоп обязательно, на стрижку рассчитываю потратить 400 грн, — говорит мама киевского старшеклассника Елена Довгалюк. — Зато рубашку взяли в комиссионке за 100 грн и костюм купили у друга за 300".

Желая сэкономить, многие девушки выбирают вещи б/у.

"Выпускницы спокойно покупают платья с рук. Почти 50% нарядов, которые приобрели через сервис в этом году, были не новыми, — отмечает руководитель Shafa.ua Александр Роенко. — Цены на выпускные ­­наряды на вторичном рын­­­ке в 2—3 раза де­­шевле новых".

Еще один вариант — аренда. Так, платье на сутки обойдется в 1000 грн, а мужской костюм чуть дороже — от 1,5 тыс грн.