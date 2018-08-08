Высадка по-штурмовому и горящие БТРы: под Житомиром прошли учения десантников, опубликованы фото

В Житомирской области на базе 199-го учебного центра Десантно-штурмовых войск ВСУ прошли сборы командиров батальонов (дивизионов) и главных начальников воинских частей ДШВ.

Об этом со ссылкой на командование Десантно-штурмовых войск сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ на своей странице в Facebook. ооруженных Сил Украины

Во время сборов, которые проводились под непосредственным руководством командующего ДШВ генерал-лейтенанта Михаила Забродского, офицеры и главные старшины приняли участие в лекционных и практических занятиях, в ходе которых они получили новые знания и практические навыки.

Офицерам показали действия подразделений при высадке с вертолетов Ми-8 по-штурмовому и с помощью спецоборудования. Отрабатывался сбор личного состава после высадки, порядок выполнения дальнейшей задачи, действия на различной местности и т.д.

А на одной из огневых директрис для артиллеристов-десантников было подготовлено учебное место по подготовке стрельбы и управлению огнем дивизиона в различных видах боя.

На аэродроме офицерам и младшим командирам ДШВ руководители занятий напомнили о назначении и составе десантного оборудования военно-транспортного самолета Ил-76МД. Также рассматривались вопросы подготовки техники и грузов к десантированию, их перевозки и т.п..

На одном из объектов десантникам показали перспективные образцы гирокоптеров (автожиров) "Сапфир-2" и "Сапфир-3". Кроме тактико-технических характеристик, были доведены их возможные варианты применения в ходе выполнения задач по назначению, говорится в сообщении.

Напомним, в конце марта-2018 десантно-штурмовые войска провели учения в зоне АТО. Батальон вел десантно-штурмовые действия, применяли подразделение в обороне и в наступлении, задействовали авиацию, Ми-24, Ми-8.

Также сообщалось, что в конце января 2018-го Николаевская 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада провела огневые тренировки со стрельбой в сложных погодных условиях.