Вышел на улицу без паспорта — штраф: за какие нарушения карантина наказывают украинцев и как оспорить

Карантин в Украине начинают ослаблять, но штрафы за его нарушение остаются прежними. Так, Кабинет министров продлил действие карантина до 22 июня, но при этом смягчил ряд ограничений: разрешил работать общественному транспорту, отелям и детским садикам. Но украинцев все еще могут оштрафовать за то, что они прогуливаются без документов или же заходят в магазин без масок.

Недавно в селе Новомайское Днепропетровской области оштрафовали на 17 тыс. грн мужчину за то, что он был на улице без документов, удостоверяющих личность. Полицейские составили на него протокол за нарушение правил карантина и передали дело в суд. Мужчину признали виновным и теперь он должен заплатить 17 тыс. грн штрафа и 420 грн судебного сбора.

Сайт "Сегодня" разбирался, действительно ли могут оштрафовать за то, что человек вышел на улицу без документов, и как оспорить такое решение.

Почему людей на улицах штрафуют за отсутствие документов

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В начале карантина Кабинет министров своим постановлением ввел дополнительные ограничения и штрафы за их нарушение. Одним из обязательных требований было обязательное наличие документов у человека, который находится на улице.

"Эта норма была установлена для того, чтобы правоохранители могли проверить, не находится ли человек в обсервации и не нарушает ли правила карантина. Однако никаких дополнительных реестров больных или лиц, находящихся в обсервации, не разработали, потому что это нарушало бы права этих людей. Следовательно, это сделало невозможным и выяснение таких фактов по документам, удостоверяющим личность", — рассказывает в комментарии сайту "Сегодня" Виталия Серебрянская, юристка ОО "Правозащитная группа "СИЧ".

Сергей Бурлаков, адвокат Адвокатского объединения CREDENCE, рассказывает, что первые взыскания касались предпринимателей, которые продолжали работать, и тех, кто ходит без масок. Позже появились протоколы и за нахождение на улице без документов, удостоверяющих личность. Этот запрет остается в силе и сейчас. В реестре судебных решений более полутора тысяч таких дел из 33 тысячи постановлений по статье 44-3 КУоАП за нарушение правила карантина людей.

"Некоторые из них вызывают недоумение. Как, например, решения судьи Криворожского районного суда, которая жестко карает всех неявившихся в судебное заседание. 47-ми летняя жительница села Лозоватка, посмевшая появится на улице Мира без маски и паспорта, была оштрафована на 17 тыс. грн. На улице с таким же названием, но уже в с. Новомайское попался полицейским неработающий 58-ми летний мужчина без документов. Его версии событий в постановлении нет – в суд тоже не явился. За что и получил такой же крупный штраф", — говорит Бурлаков.

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К слову, в комментариях на местном сайте пишут, что Криворожский районный суд рассылает повестки по почте, тогда как в большинстве сел просто нет почтовых отделений и люди просто не получают вызовы в суд.

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Сергей Бурлаков добавил, что судебная практика при похожих обстоятельствах может разниться. Например, судья Индустриального районного суда Днепра, несмотря на то, что нарушитель в суд не явился, учел его положительную характеристику и отсутствие вреда интересам других граждан, поэтому освободил от ответственности за малозначительностью. Ивано-Франковский горсуд и Самборский суд Львовской области также освобождали от ответственности родителей, которые, выходя погулять с детьми, забывали документы. Люди признавали свою вину и просили строго их не наказывать. С учетом того, что ранее к админответственности они не привлекались, суды не накладывали штрафы, ограничиваясь устным замечанием.

Когда могут требовать документы и что решают в судах

Бурлаков добавил, что в этом случае причиной проверки документов мог быть внешний вид мужчины, который выглядит старше 60 лет, а люди старшего возраста обязаны находиться в самоизоляции. В целом полиция имеет право проверить документы, только если есть основания, предусмотренные ст. 32 Закона Украины "О национальной полиции".

"В этих случаях, если есть достаточно оснований считать, что лицо совершило или имеет намерение совершить правонарушение. Иными словами, если вы, например, без маски в общественном транспорте, то у вас имеют право проверить документы. А просто так – нет", — отметил Бурлаков.

Виталия Серебрянская напоминает, что проверить документы у человека сотрудники правоохранительных органов могут только в определенных случаях, установленных законом:

если лицо находится в розыске, или имеет признаки безвестно пропавшего;

если существует достаточно оснований считать, что человек совершил или намеревается совершить правонарушение;

если лицо находится на территории или объекте со специальным режимом или в местах осуществления специального полицейского контроля;

если у лица есть оружие, боеприпасы, наркотические средства и другие вещи, оборот которых запрещен;

если лицо находится на месте совершения преступления или ДТП, или чрезвычайного происшествия;

"Поэтому отсутствие документов или отказ их предоставить в данном случае не является правонарушением. Однако полиция при составлении админпротокола ссылается на ст.44-3 КУоАП – нарушение правил карантина. Штраф налагается судом, а не полицией, которая только составляет протокол. Во время судебного разбирательства лицо, на которое был составлен протокол, вправе подать возражения, в которых можно изложить обстоятельства дела и обосновать свою невиновность", — говорит Серебрянская.

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Денис Соловей, юрист Gracers Law Firm, рассказывает, что на сегодняшний день случаев нарушения карантина в Украине достаточно много, однако в 90% случаев суд не привлекает людей к ответственности.

"В пункте 16, части 2, постановления КМУ № 211 установлено, что находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность, запрещено. Таким образом, наложение штрафа за отсутствие документов у человека в период проведения карантина законно. Сотрудники полиции составляют протокол об административном нарушении в двух экземплярах, один остается у вас, а второй направляют в суд. Дальше суд принимает решение о наложении штрафа. В суде можно доказать свою невиновность, что протокол составлен с нарушениями. А если суд все же признает виновным и наложит штраф, мы сможем обжаловать это решение в апелляционной инстанции", — говорит Соловей.

Как оспорить штраф в суде

Сергей Бурлаков напоминает, что в том случае, если вас все же оштрафовали, оспаривать такое решение можно и нужно. Делается это в судебном порядке в течение 10 дней. Но даже в суде первой инстанции немало шансов отстоять свою правоту, главное – не игнорировать заседание и вести себя здраво и конструктивно.

"Не надо отказываться подписать протокол. Просто укажите в нем свою версию событий и сделайте отметку, если вам не позволили воспользоваться помощью адвоката. Обязательно явитесь в суд на рассмотрение дела. Если вы не получили повестку, самостоятельно уточняйте в канцелярии дату рассмотрения", — советует Бурлаков.

Он добавляет, что важно обращать внимание суда на правильность составления протокола, в первую очередь его соответствие требованиям статьи 256 КУпАП – содержание админпротокола. Очень часто они составлены некачественно: не указана суть нарушения и перечень противоправных действий, конкретная норма законодательства, которая была нарушена, и т.д.

"Обращайте внимание суда на отсутствие достаточных доказательств вашей вины, отсутствие свидетелей. Ведь все сомнения в виновности будут трактоваться в вашу пользу, доказывать – это обязанность полиции. Если доказательств достаточно и вы признаете вину, в содеянном лучше раскаяться, указать на свою положительную характеристику и плохое материальное положение. Возможно, судья решит ограничиться замечанием", — подытожил юрист.

О том, придерживаются ли украинцы карантинных правил, смотрите в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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