Вышинский госпитализирован, его присутствие на суде в Киеве под вопросом

Заседание по делу Кирилла Вышинского должно состоятся 23 сентября в Киеве

Кирилл Вышинский / Фото: AFP

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский госпитализирован, поэтому вряд ли сможет присутствовать на судебном заседании в Киеве по своему делу, сообщили в МИА "Россия сегодня".

"Кирилл Вышинский сообщил, что он госпитализирован и вряд ли сможет лично присутствовать на заседании суда в Киеве по его делу", - говорится в сообщении.

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Ранее адвокат Вышинского Игорь Мокин сообщил, что заседание суда было перенесено с 16 на 23 сентября в связи с отпуском председательствующего судьи.

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7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". В состав лиц для обмена с украинской стороны вошел и Кирилл Вышинский, который сейчас находится в Москве.

Напомним, что Кирилл Вышинский был задержан 15 мая 2018 года по подозрению в государственной измене, за что ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. 10 июня этого года ему зачитали полный текст приговора, однако главред "РИА Новости Украина" не признал свою вину.

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