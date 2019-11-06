Вышинский заявил, что не поедет в Киев на суд: подробности

Адвокат будет ходатайствовать об изменении формы участия Ввышинского в судебных заседаниях

Кирилл Вышинский. Фото: facebook.com/dkulikov

Главный редактор агентства "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого в Украине обвиняют в госизмене, заявил, что не намерен покидать Москву и ехать в Киев для участия в судебном процессе.

Он сообщил, что выписан из больницы, но по состоянию здоровья якобы не может поехать на заседание суда в Киев.

Защита Кирилла Вышинского будет просить суд о переносе заседания из-за невозможности присутствия на нем своего подзащитного. Адвокат Игорь Мокин уточнил, что суд должен рассматривать дело по существу, определив порядок изучения доказательства, допроса свидетелей.

Реклама

Кирилл Вышинский также сообщил, что его адвокат будет ходатайствовать об изменении формы его участия в судебных заседаниях.

В тренде Полный провал по Украине: в России уволен начальник разведцентра

"Мой адвокат будет подавать ходатайство о возможном изменении формы моего участия (в судебных заседаниях)", – сказал он. Вышинский не исключил, что защита будет просить избрать в качестве формата его участия видеоконференцию.

7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". В состав лиц для обмена с украинской стороны вошел и Кирилл Вышинский, который сейчас находится в Москве.

Напомним, что Кирилл Вышинский был задержан 15 мая 2018 года по подозрению в государственной измене, за что ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. 10 июня этого года ему зачитали полный текст приговора, однако главред "РИА Новости Украина" не признал свою вину.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама