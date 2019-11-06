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Вышинский заявил, что не поедет в Киев на суд: подробности

6 ноября, 11:54

Адвокат будет ходатайствовать об изменении формы участия Ввышинского в судебных заседаниях

Кирилл Вышинский. Фото: facebook.com/dkulikov

Кирилл Вышинский. Фото: facebook.com/dkulikov

Главный редактор агентства "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого в Украине обвиняют в госизмене, заявил, что не намерен покидать Москву и ехать в Киев для участия в судебном процессе.

Он сообщил, что выписан из больницы, но по состоянию здоровья якобы не может поехать на заседание суда в Киев.

Защита Кирилла Вышинского будет просить суд о переносе заседания из-за невозможности присутствия на нем своего подзащитного. Адвокат Игорь Мокин уточнил, что суд должен рассматривать дело по существу, определив порядок изучения доказательства, допроса свидетелей.

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Кирилл Вышинский также сообщил, что его адвокат будет ходатайствовать об изменении формы его участия в судебных заседаниях.

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"Мой адвокат будет подавать ходатайство о возможном изменении формы моего участия (в судебных заседаниях)", – сказал он. Вышинский не исключил, что защита будет просить избрать в качестве формата его участия видеоконференцию.

7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". В состав лиц для обмена с украинской стороны вошел и Кирилл Вышинский, который сейчас находится в Москве.

Напомним, что Кирилл Вышинский был задержан 15 мая 2018 года по подозрению в государственной измене, за что ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. 10 июня этого года ему зачитали полный текст приговора, однако главред "РИА Новости Украина" не признал свою вину.

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суд госизмена вышинский

Источник: ТАСС

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