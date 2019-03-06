Вышинского этапируют в Киевское СИЗО

20 марта Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины должен рассмотреть жалобу Кирилла Вышинского о незаконности его задержания

Кирилл Вышинский Фото: facebook.com/andriy.domanskyy.

Вышинского этапируют в Киевское СИЗО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d8f/a88/5c5d8fa882027.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d8f/a88/5c5d8fa882027.jpg 2019-03-06T00:39:00+02:00 Украина 20 марта Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины должен рассмотреть жалобу Кирилла Вышинского о незаконности его задержания

Главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского 9 марта этапируют из Херсонского в Киевское СИЗО. Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

Денисова сообщила, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова ей заявила, что хочет присутствовать на судебном заседании по делу Вышинского.

"Я ответила, что Вышинский 9 марта будет этапирован из Херсонского в Киевское СИЗО", - отметила Денисова.

Денисова добавила, что 20 марта Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины должен рассмотреть жалобу Кирилла Вышинского о незаконности его задержания.

Ранее стало известно, что подозреваемый в госизмене главный редактор "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский будет находиться под стражей как минимум до 8 апреля. Соответствующее решение сегодня принял Херсонский городской суд, сообщил адвокат Вышинского Андрей Доманский.

Как мы ранее писали, рассматривать дело Вышинского по существу будет один из районных судов Киева.

Кроме того, стало известно, что в Кремле отказываются обменивать Вышинского на политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова.

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