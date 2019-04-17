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Высокопоставленный генерал РФ: названо имя организатора убийств Шаповала и Хараберюша

Сегодня, 13:12

Василий Грицак рассказал, кто был исполнителем подрыва автомобиля разведчика ГУР в Киеве

ФСБ РФ. Фото: sharij.net
ФСБ РФ. Фото: sharij.net.

После задержания СБУ российской диверсионной террористической группы стало известно, что убийство разведчика Минобороны Максима Шаполвала в Киеве организовал генерал ФСБ, и исполнителем преступления был представитель "спецслужб" боевиков т.н. "ДНР". Об этом рассказал на брифинге глав украинской спецслужбы Василий Грицак.

По его словам, сотрудник т.н. центра специальных операций "МГБ ДНР" Олег Шутов, уроженец Донецка, исполнял "заказ" российских спецслужб, когда 26 июня 2017 года заложил взрывчатку под машину генерала Главного управления разведки Минобороны Украины

Глава СБУ отметил, что Шутов арендовал и квартиру в доме, где жил Шаповал, и даже соседнее паркоместо. После совершения преступления он скрылся сначала в РФ, а потом на Донбасс.

"Шутов является сотрудником так называемого центра специальных операций "МГБ ДНР". Этот центр находится под постоянной опекой офицеров ФСБ РФ и военной разведки", – сказал Грицак.

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Также он назвал и имя высокопоставленного организатора убийств и Шаповала, и полковника СБУ Александра Хараберюша.

"Настоящим организатором этих убийств, в результате которых погибли и Александр Хараберюш, и Максим Шаповал и, вероятно, ликвидирован еще один офицер украинской разведки, является генерал-лейтенант ФСБ РФ Минаев Дмитрий Викторович – начальник департамента контрразведывательных операций ФСБ РФ, который родился 18 октября 1966 года. В дни подрывов автомобилей Хараберюша и Шаповала, по нашим проверенным данным, Минаев находился на Донбассе в т.н. центре спецопераций "МГБ ДНР", – добавил глав СБУ.

Напомним, 31 марта 2017 года в Центральном районе Мариуполя взорвался автомобиль, в результате чего погиб его водитель. Им оказался сотрудник СБУ полковник Александр Хараберюш.

27 июня 2017 года в 8:16 правоохранители получили сообщение о том, в Киеве на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская взорвался автомобиль "Мерседес". Осколки при взрыве разлетелись в радиусе около 100 метров и повредили другие авто. Оказалось, что погиб сотрудник ГУР Минобороны Максим Шаповал.

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Тег Россия, СБУ, ФСБ, шаповал, генерал, грицак, организатор, хараберюш

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