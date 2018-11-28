Высокоточные ракеты и боеприпасы: Украина и Пакистан расширяют сотрудничество

Украинская делегация приняла участие в оборонной выставке IDEAS-2018, которая прошла в Пакистане

Украина может получить из Пакистана припасы и готова к совместному производству высокоточных ракет. Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Как отмечается, в рамках оборонной выставки IDEAS-2018, которая происходит в Пакистане, украинская сторона провела ряд встреч с командованием вооруженных сил этой страны. Среди приоритетов двустороннего сотрудничества определены деятельность по совместному производству высокоточных вооружений.

"В частности, состоялись переговоры с руководством одной из научно-промышленных организаций Пакистана. Были обсуждены сроки и условия старта совместного украинского-пакистанского производства высокоточных ракет разных классов. Стороны подтвердили готовность начать совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении.

Также состоялась встреча с руководством компании по производству боеприпасов "Pakistan Ordance Factories". Речь шла о возможности поставок для нужд Вооруженных сил Украины боеприпасов и компонентов для их производства на территории нашей страны.

"Пакистанская сторона подтвердила интерес и готовность в сжатые сроки обеспечить потребности Украины своей продукцией", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что государственный концерн "Укроборонпром" в течение января-августа 2018 года передал ВСУ 3,5 тысячи единиц вооружения и военной техники, причем из них более 2 тысяч – новое и модернизированное вооружение.

Напомним, недавно "Укроборонпром" показал тяжелую технику для полевого ремонта танков – конструкторы "Львовского бронетанкового завода" на базе Т-72 создали мощную бронированную ремонтно-эвакуационную машину "Лев".

Кроме того, Кабмин усовершенствовал правила импорта вооружения по гособронзаказу – правительство внесло изменения в порядок заключения офсетных договоров при госзакупках оборонной продукции за рубежом.

Как сообщалось, финансирование разработки нового оружия в Украине могут увеличить - правительство предлагает направить в 2019 году из госбюджета на развитие вооружений и военной техники по линии Министерства обороны 16,97 млрд грн, что на 3,73% больше в сравнении с параметрами госрасходов на эти цели в 2018 году.