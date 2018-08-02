Высшая мера наказания для Савченко и Рубана: эксперт объяснил, насколько это возможно

Украине важно не то, чтобы Рубан сидел, а показать, что он был врагом и предателем

Народный депутат Надежда Савченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан, которых подозревают в организации кровавых терактов в Киеве, вряд ли попадут за решетку на пожизненный срок.

Об этом руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

"В случае с Савченко могут сработать смягчающие обстоятельства (включая звание Героя Украины) и ее некоторые другие заслуги, плюс то, что она женщина. По Савченко я думаю, не будет какой-то высшей меры, т.е. пожизненного заключения", – поделился мнением политический эксперт.

В то же время, он не исключил вынесения сурового приговора главе "Офицерского корпуса".

"Но по Рубану может сработать схема обмена, он активно эту идею продвигает. Допустим, если он будет в схемах обмена не с ДНР или ЛНР, а Россией, то его можно выгодно представить в качестве "имиджевого" российского агента. Можно получить на этом как бы подтверждение, что он работал против Украины", – говорит руководитель Центра прикладных политических исследований.

По его мнению, Украине важно не то, чтобы Рубан сидел, а показать, что он был врагом и предателем.

"Если при этом удастся обменять его на того же Сенцова, Кольченко или еще кого-то, такой вариант может быть приемлем. Если дело дойдет до суда, то как раз по Рубану я этого не исключаю, если будут весомые доказательства", – говорит политолог.

"Если будут доказательства, то Рубану могут дать высшую меру, по Савченко, думаю, сработают смягчающие обстоятельства", – подытожил Владимир Фесенко.

Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Россия пытается замести следы своей помощи в организации терактов в Киеве Савченко и Рубаном, которым оружие передали российские офицеры.

А директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин рассказал, что, если бы Савченко и Рубану удалось осуществить теракты, пострадать могли более семи тысяч киевлян.

Луценко уж заявил, хочет для Савченко максимальный срок наказания, который может быть вынесен за подготовку теракта. Напомним, что статья 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание от пяти до десяти лет лишения свободы.

Также напомним, что 15 марта обвинитель заявил, что Рубан "подозревается в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы".