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Высший совет правосудия прекратил полномочия своего председателя Бенедисюка

Сегодня, 17:34

Сегодня завершился четырехлетний период пребывания Бенедисюка на должности председателя ВСП

Фото: Facebook_Oksana Lysenko
Фото: Facebook_Oksana Lysenko.

Высший совет правосудия прекратил полномочия своего главы Игоря Бенедисюка. Об этом в Facebook сообщила руководитель пресс-центра судебной власти Украины Оксана Лысенко.

"Сегодня завершился важный четырехлетний период пребывания Бенедисюка на должности председателя ВСП, которому члены совета дважды доверили руководить органом судейского управления. Это было время колоссальных, фундаментальных изменений, когда орган был преобразован в орган судейского управления, а позорные явления в судебной власти, имевшие место, получали надлежащую публичную и правовую оценку", - написала она.

Напомним, весной 2017 года представители общественного движения "Традиция и порядок", бывшего батальона патрульной службы милиции особого назначения "Гарпун", а также несовершеннолетние лица совершили нападение на Бенедисюка и его жену. Во время этого нападения 13 агрессивно настроенных лиц в балаклавах препятствовали движению автомобиля Бенедисюка, выкрикивали угрозы о нанесении ему телесных повреждений из-за его профессиональной деятельности, а также наносили удары неустановленными предметами по автомобилю.

Председатель ВСП вызвал полицию, но это вызвало еще большую агрессию нападавших. Поэтому Бенедисюк произвел из наградного огнестрельного оружия один предупредительный выстрел. Все 13 человек установлены следствием. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что берет под личный контроль расследование дела относительно нападения на Бенедисюка в Киеве. 

После этого инцидента главе ВСП была предоставлена государственная охрана.

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Тег Бенедисюк, Высший совет правосудия, ВСП

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