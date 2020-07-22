"Выстрелы звучали у мамы над головой": дочь одной из заложниц о захвате автобуса

После захвата автобуса в Луцке 70-летняя Лариса Баранчук оказалась самой старшей заложницей. Журналисты "Сегодня" разыскали в Волынской области ее дочь Галину, которая и рассказала о пребывании мамы в автобусе и что ей пришлось пережить.

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По ее словам, ее мать оказалась совсем рядом с террористом.

"Моей маме 70 лет. С оглядкой на ее возраст, для нее это стало большим потрясением, она в шоковом состоянии сейчас. К тому же она была самой старшей из всех пассажиров. Мама ехала домой. Сев в автобус, она начала говорить по телефону с племянницей. Когда автобус был захвачен, мама опустила телефон вниз и племянница слышала все, что происходило в автобусе. В свою очередь племянница позвонила в полицию, потому как подумала, что происходит ограбление. Учитывая, что моя мама глубоко верующий человек, то и к испытаниям она относится стойко. Моя мама сидела на первом сиденье рядом с простреленным окном. Выстрелы звучали у нее над головой, она очень испугалась. Обидно, что появляется информация, мол, все пассажиры – подставные люди. Моя знакомая вообще едва ли не на ходу тогда заскочила в этот автобус", – рассказала Галина.

Также представитель перевозчика, чей автобус оказался в эпицентре событий, сообщил нам, что "водитель автобуса в нормальном состоянии и после окончания следственных действий вернется на маршрут".

Напомним, утром 21 июля Максим Кривош, которого уже прозвали "луцким террористом", захватил в Луцке рейсовый автобус с 13 пассажирами. Полиция на протяжении дня вела переговоры с ним, подключился даже президент Украины, после чего злоумышленник сам сдался. Из заложников никто не пострадал. Владимир Зеленский рассказал о деталях переговоров с "луцким террористом". Стоит отметить, что с силовиками он общался всего по 10-15 секунд и бросал телефон, а с главой государства говорил 10 минут.

В МВД рассказывали, что Максим Кривош уроженец поселка Гай Оренбургской области Российской Федерации, но уже давно является гражданином Украины. Ранее был дважды судим и отбывал наказание около 10 лет: в 1994 году его судили по статьям "мошенничество", "вымогательство" и "незаконное хранение оружия"; в 2005 году – "мошенничество с финансовыми ресурсами", "бандитизм", "вымогательство", "незаконное обращение с оружием".

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Также мы писали, что некоторые из заложников уже рассказали о пережитом. Наталья Босая рассказала, что террорист действительно относился к людям хорошо.

Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

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