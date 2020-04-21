Выявлять коронавирус медикам Киевской области помогают экспресс-тесты от Фонда Рината Ахметова

До 56 увеличилось количество зараженных коронавирусом в Киевской области. С начала пандемии в области 11 пациентов умерли. Для выявления болезни 14 областных больниц получили 25 тысяч экспресс-тестов. Это ускорит диагностирования и поможет предупредить распространение COVID-19, уверены медики. Тестирование проводят как среди пациентов, так и среди персонала больницы. Как все происходит, видели корреспонденты "Сегодня".

"Эти 25 тысяч экспресс-тестов – это, прежде всего, первичное тестирование людей с симптоматикой" – говорят журналистам медики Белой Церкви.

На Covid-19 будут проверять как пациентов, так и медиков Киевской области.

"Это крайне важно, чтобы не доводить до тяжелых последствий, когда больницы будут перегружены, и работать уже придется в экстремальных условиях. Экспресс-тесты дают возможность выявить эту болезнь на ранней стадии", – объясняет и.о. главы Киевской областной администрации Василий Володин.

Среди работников городской больницы Белой Церкви первой эффективность экспресс-тестирование на себе проверила главная медсестра учреждения. Результат стал известен через 15 минут. Теперь она обследует других людей.

"У данного лица быстрый тест – отрицательный", – говорит коллега Елены.

"Очень важны эти тесты. У нас есть больные и с подтвержденными диагнозами, и есть больные, которые еще ждут подтверждения этого диагноза. То, что нас сейчас тестируют, это хорошо, мы будем спокойны", – говорит главная медсестра Белоцерковской городской больницы №3 Елена Драбинко.

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С пациентами с подозрением на коронавирус в этой больнице работают более 70 медиков. Все они пройдут экспресс-тестирование, рассказывает главный врач учреждения.

"Мы очень благодарны Фонду Рината Ахметова именно за такие быстрые тесты, которые мы имеем. Именно такие тесты, которые мы получили, дадут нам возможность вот так дифференцировать острое заболевание от перенесенного в анамнезе человеком", – объясняет главный врач Белоцерковской городской больницы №3 Татьяна Дидыч.

Десятки тысяч экспресс-тестов для выявления коронавируса получили 14 больниц Киевской области.

"Белая Церковь и именно эта больница, а также Белоцерковский роддом являются опорными по Киевской области. Эта больница принимает людей и из Ирпеня, и из Бучи, из всех фактически городов Киевской области", – говорит Белоцерковский городской голова Геннадий Дикий.

"Мы благодарны Фонду Рината Ахметова за то, что они помогают нам в борьбе с этой болезнью. Мы, украинцы, всегда можем объединяться, и власть, и бизнес, и граждане, и все общество, когда у нас очень большие вызовы, в борьбе с преодолением этих вызовов", – заявил и.о. главы Киевской областной администрации Василий Володин.

На борьбу с коронавирусом Ринат Ахметов направил 300 млн. грн. Для этого он объединил все ресурсы – Благотворительного Фонда, ФК "Шахтер", компаний ДТЭК, Метинвест и других активов SCM.

"С начала апреля Фонд Рината Ахметова передает перевезенные экспресс-тесты в регионы. Это очень важно, что они попадают во все уголочки страны, в государственные больницы, для бесплатного тестирования. Это тесты высокого качества, и, со слов врачей, они дают не только быстрый результат, но и точный результат, что очень важно в условиях эпидемии", – заявила член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

Фонд Рината Ахметова закупил для всей страны 300 тыс. экспресс-тестов. Ранее их получили государственные больницы Харьковской, Донецкой, Луганской, Львовской, Днепропетровской, Ивано-Франковской областей и Киева.

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