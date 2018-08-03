Вызов скорой, полиции и эвакуатора: вдоль автодорог в Украине могут появиться "SOS-станции"

Сегодня, 04:30

После вызова неотложка и копы должны явиться через 30 минут, техпомощь – через час

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На автомобильных магистралях и основных дорогах в Украине могут появиться т.наз. "SOS-станции", оборудованные средствами экстренной связи при возникновении чрезвычайной ситуации на дороге.

Об этом замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе сообщает на своей странице в Fаcebook.

Он напомнил, что вопрос безопасности – приоритет №1.

"Ведь, когда люди в дороге, могут случиться непредвиденные чрезвычайные ситуации – авария или поломка машины. Поэтому обустройство дорог специальными средствами экстренной связи – это безопасность и удобство вызова необходимой помощи: полиции, скорой медицинской помощи и эвакуатора", – говорит чиновник.

По его словам, на станции также может находиться и аптечка экстренного назначения.

"Мы анализируем зарубежный опыт, в частности, европейский. Идеальный вариант – так называемые "emergency боксы", оборудованные кнопками вызова помощи (диспетчерской службы), специальными камерами, а также отдельным боксом с первой врачебной помощью", – рассказал Парцхаладзе некоторые подробности новации.

Он объяснил, что в Европе такие станции располагаются вдоль трасс, расстояние между ними от составляет от 500 м до 2 км: "Наши ожидания, чтобы ориентировочное время ожидания приезда экстренной помощи (медицинской или полиции) составляло до 30 минут, а технической помощи – до одного часа".

Чиновник добавил, что сейчас Минрегион с Минздравом и ГосЧС работают над реализацией проекта по созданию Центров безопасности в громадах для оказания своевременной помощи при пожаре или других чрезвычайных ситуациях. Они будут сочетать пожарную и экстренную медицинскую помощь, полицейский пункт и единую диспетчерскую для координации действий.

"Именно такие Центры безопасности можно будет использовать и для оказания помощи на дороге именно благодаря обустройству на трассах SOS-станций", – резюмировал замминистра.

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Напомним, ранее Парцхладазе рассказал, что новые государственные строительные нормы, которые вступят в силу с 1 сентября 2018 года, предусматривают обязательное проектирование велосипедных дорожек и полос при новом строительстве и реконструкции дорог.

Также напомним, в Украине сузят полосы движения на дорогах. Это нужно, чтобы внедрить европейские стандарты безопасности на дорогах, сообщил заместитель главы Минрегионстроя.
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"Сегодня"

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