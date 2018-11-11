Взрослые украинцы не моют руки, а детям дорого: результаты опроса ЮНИСЕФ

Украинцы не любят мыть руки после прогулок, зато чистят зубы дважды в день, как и предписывают стоматологи. Таковы данные соцопроса U-Report от ЮНИСЕФ.

Согласно исследованию, большинство украинцев перед обедом обязательно моют руки — об этом заявили 69% из 14,1 тыс. опрошенных. А вот после туалета к умывальнику идут только 18% респондентов, придя домой и того меньше — 9%. Терапевт Тамара Глинник утверждает, что такой подход негативно сказывается на здоровье.

"В общественном транспорте, постоянно касаясь поручней и контактируя с деньгами, можно легко подхватить как респираторные вирусные инфекции, так и кишечные", — говорит врач.

Она добавила, что хотя люди чаще заражаются гриппом воздушно-капельным путем, вероятность заболеть из-за грязных рук тоже высока.Также, по ее словам, большинство случаев диареи провоцируют именно немытые после туалета руки.

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Опрос выявил, что только 4% наших соотечественников стараются мыть руки и в других ситуациях. Причем женщины чаще соблюдают чистоту перед готовкой (71% против 64%), а мужчины — после посещения туалета (23% против 16%). С возрастом народ трепетнее относится к стерильности рук на кухне — перед приготовлением пищи берутся за мыло 67% подростков, а после 35 лет этот показатель вырастает до 76%. Украинцы постарше чаще пренебрегают личной гигиене после посещения туалета и улицы (18% и 10% среди молодежи против 11% и 7% среди людей среднего возраста).

Большинство украинцев чистят зубы два раза в день. Дальше идут ответы "только утром", "после еды" и "иногда". А вот о чистке зубов вечером сообщали реже. К счастью, никто не заявил, что не делает этого никогда.

Большинство (56%) не ощущает никаких трудностей с соблюдением гигиены. При этом почти четверть заявила, что не может придерживаться чистоты из-за перебоев с го­рячей водой. 9% пожаловались на проблемы подачи и холодной, и горячей воды, 7% — на слишком дорогие мыло, зубную пасту, шампуни. У 4% украинцев, по их признанию, вообще нет условий блюсти гигиену. При этом от отсутствия горячей воды больше всего страдают молодые люди в возрасте 15—24 лет, а от высоких цен на моющую косметику — дети до 14 лет.

Во время водных процедур украинцы нередко экономят воду — чаще всего при чистке зубов (68%). В душе берегут воду только 9%. Еще 21% не склонны себя ограничивать. Женщины немного сознательнее потребляют воду, когда чистят зубы (70% против 64%), а мужчины в душе (10% против 9%).

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Клавиатура гораздо грязнее унитаза, а тачпад — денег

В мире есть предметы гораздо грязнее ободка унитаза. Это доказало американское агентство CBT Nuggets, которое посчитало количество бактерий на разных бытовых предметах и составило список самых грязных. Исследователи сообщают, что на обыкновенном тачпаде компьютера живет 125 так называемых СFU (колониеобразующих бактерий) на один квадратный сантиметр, что в 162 раза больше, чем на самых засаленных денежных купюрах. Еще опаснее оказалась компьютерная мышка — на ней исследователи нашли 201,5 тыс. СFU на 1 кв. см. Этот показатель почти в 46 тыс. раз выше, чем на кнопке слива в унитазе. Третье место в списке занял смартфон. На нем в среднем живет около 248 тыс./кв. см (в 31 тыс. раз больше, чем на шариковой ручке). Второе место в перечне досталось компьютерной клавиатуре. На ее кнопках расположились 542,6 тыс. бакт./кв. см. По сравнению с таким мерилом сидение унитаза оказалось чище в 20 тыс. раз. Возглавил же рейтинг самых грязных предметов обыкновенный офисный пропуск. На нем нашли 713 тыс. бакт./кв. см. Даже собаки так не пачкают свои игрушки — на них обнаружилось бактерий в 243 раза меньше.