Взрыв и паника: в сети появилось новое видео ликвидации Захарченко

После взрыва охранники не знали, что делать и только хаотично бегали

Главарь "ДНР" Александр Захарченко. Фото из архива "Сегодня"

Спустя год после ликвидации Александра Захарченко, в сети появилось новое видео гибели т.наз. "главы Донецкой народной республики". Его опубликовал ресурс Baza.

Видеокамера запечатлела приезд кортежа боевиков в ресторан "Сепар" в центре Донецка, где Захарченко в кругу приближенных лиц намеревался помянуть сочувствовавшего боевикам "Л/ДНР" и скончавшегося накануне российского певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона.

В кадр попал момент взрыва, когда самозваный "глава ДНР" входил в помещение, и воцарившейся за ним паники. Слышны крики охранников "Саньку найди" и "Батю завалило".

Один из телохранителей за ноги оттаскивает обгоревшее при взрыве тело (судя по всему – Владислава Доценко, являвшегося "личником" Захарченко).

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Также напомним, что еще 12 получили ранения различной тяжести. В их числе оказались самозваный "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев ("Ташкент") и руководитель молодежного крыла организации "Оплот Донбасса" Наталья Волкова.

Новости "Сегодня" сообщали, что занявший после смерти Захарченко пост главаря "ДНР" Денис Пушилин сообщил о задержании всех якобы причастных к убийству Захарченко.

Служба безопасности Украины опубликовала аудиозапись с доказательством того, что в устранении Захарченко был прямо заинтересован Пушилин.

Также журналисты рассказали о том, как представители разных сфер влияния среди боевиков пытались добиться протекции от администрации президента РФ.

А опальный "экс-министр обороны ДНР" Игорь Гиркин-Стрелков заявил, что команде нынешнего главаря боевиков знали: с Захарченко что-то должно произойтив сентябре.

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