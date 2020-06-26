Взрыв на Позняках, школа онлайн и страшное наводнение – темы ток-шоу "Украина завтра"

Одновременно работают три студии - гостевая, аналитическая и информационная

Как всегда теперь по пятницам, вечером в эфире телеканала "Украина 24" в 21:00 – новое ток-шоу "Украина завтра".

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Ведущие программы проанализируют главные события и вместе с экспертами и политиками сделают прогноз – как они будут влиять на нас завтра.

Одновременно работают три студии – гостевая, аналитическая и информационная.

Главные темы эфира 26 июня:

Взрыв на Позняках : кто виноват и кого накажут за смерти и разрушенное жилье?

: кто виноват и кого накажут за смерти и разрушенное жилье? Старое жилье: какой план реставрации аварийных домов и кто будет платить за ремонт?

Онлайн навсегда: пойдут ли осенью дети в школу?

Учителя-пенсионеры: почему в школах может не остаться опытных педагогов?

Украина под водой: как спасают жителей подтопленных регионов?

Прогноз на завтра: остановятся ли аномальные ливни и когда ликвидируют последствия стихии?

А также цитаты недели: "корабельная сосна", лимоны от народного депутата, "дети низкого качества" и откровенная беседа президента с дальнобойщиками.

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Онлайн-трансляция:

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