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Взрыв на Позняках, школа онлайн и страшное наводнение – темы ток-шоу "Украина завтра"

26 июня, 14:37

Александр Мещерский Александр Мещерский

Одновременно работают три студии - гостевая, аналитическая и информационная

Как всегда теперь по пятницам, вечером в эфире телеканала "Украина 24" в 21:00 – новое ток-шоу "Украина завтра".

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Ведущие программы проанализируют главные события и вместе с экспертами и политиками сделают прогноз – как они будут влиять на нас завтра.

Одновременно работают три студии – гостевая, аналитическая и информационная.

Главные темы эфира 26 июня:

В тренде
Взрыв на Позняках, школа онлайн и страшное наводнение – темы ток-шоу "Украина завтра"
  • Взрыв на Позняках: кто виноват и кого накажут за смерти и разрушенное жилье?
  • Старое жилье: какой план реставрации аварийных домов и кто будет платить за ремонт?
  • Онлайн навсегда: пойдут ли осенью дети в школу?
  • Учителя-пенсионеры: почему в школах может не остаться опытных педагогов?
  • Украина под водой: как спасают жителей подтопленных регионов?
  • Прогноз на завтра: остановятся ли аномальные ливни и когда ликвидируют последствия стихии?

А также цитаты недели: "корабельная сосна", лимоны от народного депутата, "дети низкого качества" и откровенная беседа президента с дальнобойщиками.

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Онлайн-трансляция:

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Украина завтра Украина 24

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