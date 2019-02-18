Взрыв снаряда в Николаевской области: ребенку оторвало кисть
Мальчик находится в больнице в тяжелом состоянии
В городе Баштанка Николаевской области подросток остался без кисти в результате взрыва боевого патрона. Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции в Николаевской области Инна Парфенова.
Как отмечается в сообщении, мальчик – 2007 года рождения, сейчас находится в больнице.
"Ребенку оторвало кисть руки. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в больнице", – отметила Парфенова.
По словам пресс-секретаря, снаряд калибром 12,7 мм ему подарил друг. А во время взрыва в комнате находился еще мальчик 6-и лет, он не пострадал. Пострадавший пытался разобрать взрывной снаряд с помощью отвертки.
По данному факту полиция открыла два уголовных производства по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами) и ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УКУ.
Напомним, в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.
Ранее мы писали о том, что в Украине с начала года произошло около четырех с половиной тысяч пожаров, в которых погибли более 300 человек и еще 150 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.
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