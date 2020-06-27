Взрыв в многоэтажке на Позняках: в мэрии предупредили о новой опасности

После взрыва в многоэтажном доме на столичных Позняках власти начали поднимать вопрос пожарной безопасности в жилых домах. К трагедии в старых зданиях могут привести даже пластиковые окна.

Реклама

Как рассказал заместитель мэра Киева Виталия Кличко Алексей Тихонов в эфире канала "Украина 24", именно новые окна могут стать причиной концентрации газа в квартире.

"Необходимо как минимум знать, как обращаться с газовыми установками, понимать, что при замене окон бывают негативные последствия – если раньше жилфонд был рассчитан на деревянные окна, в них был приток воздуха природный с улицы, то при установке пластиковых окон квартира закупоривается полностью. Одним из последствий может быть, например, угарный газ", – сообщил он.

Тихонов добавил, что более трех тысяч столичных домов находятся в статусе старого жилфонда, "который требует или капитального ремонта, или реанимации".

Напомним, взрыв в жилой многоэтажке на столичных Позняках случился утром 21 июня. Вследствие взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей. В результате ЧП погибли пять человек – две женщины и трое мужчин.

Реклама

Также стало известно, какую компенсацию заплатят пострадавшим на Позняках.

Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама