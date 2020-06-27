Українська
$ 26,7
29,91
  1. Последние новости Украины

Взрыв в многоэтажке на Позняках: в мэрии предупредили о новой опасности

27 июня, 08:52

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Причиной трагедий могут стать пластиковые окна

После взрыва в многоэтажном доме на столичных Позняках власти начали поднимать вопрос пожарной безопасности в жилых домах. К трагедии в старых зданиях могут привести даже пластиковые окна.

Реклама

Как рассказал заместитель мэра Киева Виталия Кличко Алексей Тихонов в эфире канала "Украина 24", именно новые окна могут стать причиной концентрации газа в квартире.

"Необходимо как минимум знать, как обращаться с газовыми установками, понимать, что при замене окон бывают негативные последствия – если раньше жилфонд был рассчитан на деревянные окна, в них был приток воздуха природный с улицы, то при установке пластиковых окон квартира закупоривается полностью. Одним из последствий может быть, например, угарный газ", – сообщил он.

Тихонов добавил, что более трех тысяч столичных домов находятся в статусе старого жилфонда, "который требует или капитального ремонта, или реанимации".

В тренде
Дожди возвращаются: как изменится погода в Украине 27 июня (карта)

Напомним, взрыв в жилой многоэтажке на столичных Позняках случился утром 21 июня. Вследствие взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей. В результате ЧП погибли пять человек – две женщины и трое мужчин.

Реклама

Также стало известно, какую компенсацию заплатят пострадавшим на Позняках.

Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев взрыв мэрия многоэтажка окна окно опасность

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
"Плохо будет всем": Зеленский заговорил о пике эпидемииПолитика
"Революционное" лекарство от коронавируса будут использовать в УкраинеУкраина
Скандал с детьми
Скандал с детьми "низкого качества": омбудсмен жестко отреагировалаПолитика
Замминистра образования написал заявление об отставке
Замминистра образования написал заявление об отставкеПолитика
Линию разграничения нужно пересмотреть: Казанский о переговорах по Донбассу
Линию разграничения нужно пересмотреть: Казанский о переговорах по ДонбассуПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять