Взрыв во Львове у польского мемориала: появилась реакция Киева

Климкин отметил, что недавно был на Лычаковском кладбище и раскритиковал действия вандалов

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин возмущен действиями вандалов, которые устроили провокацию вблизи Мемориала львовский орлят во Львове. Об этом он написал в Twitter.

"Каждый человек заслуживает на человеческое уважение. Две недели назад я был на Лычаковском кладбище и возложил цветы к Мемориалу львовских орлят. Категорически осуждаю акт вандализма, совершенный ночью вблизи Мемориала", – написал Климкин.

Как сообщалось, во Львове бросили взрывчатку к польскому Мемориалу орлят. По словам охранника, взрыв прогремел в 15 м от хозяйственных помещений. То, что на территорию Лычаковского кладбища неизвестные бросили предмет, который взорвался, подтвердили на сайте Львовского городского совета. Как утверждается, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что вопреки планам польского правительства капитальный ремонт Кладбища орлят во Львове проводиться не будет – из-за напряженности в отношениях с Украиной. Такое решение приняла польская сторона.

Напомним, украинско-польские отношения ухудшились из-за принятия закона о Институте национальной памяти, который предусматривает наказание за заявления о причастности поляков к Холокосту.