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Взрывы гранат в Ивано-Франковске: подробности трагедии

27 августа, 16:09

Ветеран АТО, служивший в полку "Азов", поругался с женой и бросил в нее гранату, потом подорвал себя

Ивано-Франковские СМИ сообщают о том, что ветерана АТО, который подорвал свою жену и себя гранатами, звали Андрей Мороз и он на Востоке Украины он служил в полку "Азов", его жену звали Ирина Бучинская.

Известно, что пара поженилась совсем недавно – в июне этого года. Женщина работала врачом в наркодиспансере. Мужчина был безработным. На данный момент неизвестно, что стало причиной такого поступка мужчины.

"Однако, по словам знакомых погибших, гармоничные отношения после свадьбы у пары не складывались. АТОшник якобы поднимал руку на жену, из-за чего она от него ушла. Детей у пары не было", –пишут Ивано-Франковские журналисты.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске на День Независимости от взрыва двух гранат погибли мужчина 1982 года рождения и его 36-летняя сожительница.

Напомним, не так давно в Крюковщине под Киевом на гранате подорвалась девушка. Взрыв прогремел в десяти метрах от одного из жилых комплексов.

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Источник: Фіртка

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