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Взрывы на арсенале в Балаклее: число погибших увеличилось

17 ноября, 15:37

В Генштабе сообщили, что в воскресенье в больнице умер еще один военнослужащий

/ Фото: Сегодня

Количество погибших в результате взрывов, прогремевших 15 ноября на территории Центральной артиллерийской базы в Балаклее Харьковской области, увеличилось до трех человек. Об этом в воскресенье сообщается на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"К сожалению, сегодня в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи скончался военнослужащий, получивший ранения в результате чрезвычайного происшествия", – говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что остальные пострадавшие военнослужащие находятся на лечении, угрозы их жизни нет.

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Новости "Сегодня" писали, что людей не предупредили об утилизации боеприпасов, и после взрывов в сети стали появляться видео и фото клубов дыма в районе населенного пункта. Жители забили тревогу, решив, что повторяются события 2017 года.

Ранее в Генштабе заявили, что в результате ЧП погибли два сапера, еще пятеро получили ранения. А в воинской части А0563 сообщили, что погибшие – Дмитрий Мовчан и Денис Ярмак.

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Напомним, в марте 2017 года на крупнейшем в стране складе боеприпасов, неподалеку от Балаклеи, ночью произошел пожар. Власти эвакуировали население в радиусе 10 километров от эпицентра взрывов (население города — 29 тыс. человек) – автобусами вывозили людей из опасной зоны. Читайте все подробности и версии взрывов в Балаклее в 2017 году.

Также отметим, что за последние 16 лет на территории нашей страны горели и взрывались шесть складов с боеприпасами, где-то даже и не раз. Читайте подробнее, как в Украине взрывались военные арсеналы.

/ Фото: Сегодня

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Балаклея погибшие харьковская область взрывы в Балаклее

Источник: Сегодня

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