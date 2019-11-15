Взрывы на арсенале в Балаклее: в Генштабе уточнили число пострадавших

В результате взрывов, прогремевших сегодня на технической территории Центральной артиллерийской базы в Балаклее Харьковской области, погибли двое военнослужащих-саперов Вооруженных сил Украины (ВСУ), еще пятеро получили ранения различной степени тяжести.

Уточненная информация опубликована на странице Генерального штаба ВСУ на странице в Facebook. Ранее сообщалось о двух погибших и четверых пострадавших.

"Один – в тяжелом состоянии; один – средней степени тяжести; трое – легкой степени тяжести. Раненым военнослужащим предоставляется профессиональная неотложная медицинская помощь", – сказано в сообщении.

Также говорится, что на место чрезвычайного происшествия отправилась оперативная группа во главе с первым заместителем начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенантом Сергеем Корнейчуком.

Отмечается, что с 15:13 никаких новых взрывов на технической территории не зафиксировано, местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не угрожает, хранилища боеприпасов в безопасности.

"Военнослужащие проводили на технической территории военной части утилизацию в установленном порядке остатков боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать, с учетом всех мер безопасности, в специально оборудованном для этого месте – котловане", – добавили в Генштабе.

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Новости "Сегодня" писали, что людей не предупредили об утилизации боеприпасов, и после взрывов в сети стали появляться видео и фото клубов дыма в районе населенного пункта. Жители забили тревогу, решив, что повторяются события 2017 года.

Напомним, в марте 2017 года на крупнейшем в стране складе боеприпасов, неподалеку от Балаклеи, ночью произошел пожар. Власти эвакуировали население в радиусе 10 километров от эпицентра взрывов (население города — 29 тыс. человек) – автобусами вывозили людей из опасной зоны. Читайте все подробности и версии взрывов в Балаклее в 2017 году.

Также отметим, что за последние 16 лет на территории нашей страны горели и взрывались шесть складов с боеприпасами, где-то даже и не раз. Читайте подробнее, как в Украине взрывались военные арсеналы.

/ Фото: Сегодня

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