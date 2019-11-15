Взрывы в Балаклее обернулись трагедией – есть погибшие

В результате взрывов боеприпасов в Балаклее (Харьковская область) погибли двое военнослужащих. Об этом говорится в уточненной информации Генерального штаба ВСУ в Facebook.

"По уточненной информации от дежурной Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами, к сожалению, двое военных саперов получили ранения, несовместимых с жизнью. Четверо военнослужащих ВС Украины, о которых сообщалось ранее, находятся в медицинских учреждениях. По уточненной информации медиков, трое из раненых – в тяжелом состоянии, один – средней тяжести. Командование Вооруженных Сил Украины выражают искренние соболезнования семьям погибших воинов", – сообщили военные.

В Генштабе отмечают, что по состоянию на 15:13 никаких новых взрывов на технической территории воинской части не зафиксировано.

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Как сообщали новости "Сегодня", в Балаклее у военных снова взорвались боеприпасы. Однако люди об этом не были предупреждены и в сети стали появляться видео и фото клубов дыма в районе населенного пункта, где были слышны и взрывы. Люди забили тревогу и думали, что повторяется история 2017 года. Позже в Генштабе рассказали о пострадавших и причинах происшествия.

Напомним, в марте 2017 года на крупнейшем в стране складе боеприпасов, неподалеку от Балаклеи, ночью произошел пожар. Власти эвакуировали население в радиусе 10 километров от эпицентра взрывов (население города — 29 тыс. чел.) – автобусами вывозили людей из опасной зоны. Говоря о причинах аварии, силовики склоняются к диверсии. Читайте все подробности и версии взрывов в Балаклее в 2017 году.

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Также отметим, что за последние 16 лет на территории нашей страны горели и взрывались шесть складов с боеприпасами, где-то даже и не раз. Читайте подробней, как в Украине взрывались военные арсеналы.

/ Фото: Сегодня

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