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Взрывы в Балаклее: в Генштабе рассказали, сколько военных пострадали

15 ноября, 16:32

Военные рассказали подробней, что взрывалось и чем это обернулось

/ Фото: Минобороны Украины

В Балаклее (Харьковская область) во время планового подрыва боеприпасов пострадали четверо военнослужащих. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В дежурной Центральной артиллерийской базе обеспечения боеприпасами сообщили, что военные с ранениями поступили в больницу в 15:20.

"В медицинские учреждения было оперативно доставлено четверых военнослужащих ВС Украины. Раненым военнослужащим оперативно предоставляется профессиональная медицинская помощь в полном объеме в медицинских учреждениях. Военнослужащие проводили на технической территории военной части утилизацию в установленном порядке остатков боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать, с учетом всех мер безопасности в специально оборудованном для этого месте – котловане. Для обеспечения безопасности проведения утилизации был задействован пожарное подразделение воинской части", – рассказали в Генштабе.

Также военные отмечают, что местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не угрожает, сами военные склады в безопасности и там ничего не взрывается.

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Как сообщали новости "Сегодня", в Балаклее у военных снова взорвались боеприпасы. Однако люди об этом не были предупреждены и в сети стали появляться видео и фото клубов дыма в районе населенного пункта, где были слышны и взрывы. Люди забили тревогу и думали, что повторяется история 2017 года.

Напомним, в марте 2017 года на крупнейшем в стране складе боеприпасов, неподалеку от Балаклеи, ночью произошел пожар. Власти эвакуировали население в радиусе 10 километров от эпицентра взрывов (население города — 29 тыс. чел.) – автобусами вывозили людей из опасной зоны. Говоря о причинах аварии, силовики склоняются к диверсии. Читайте все подробности и версии взрывов в Балаклее в 2017 году.

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Также отметим, что за последние 16 лет на территории нашей страны горели и взрывались шесть складов с боеприпасами, где-то даже и не раз. Читайте подробней, как в Украине взрывались военные арсеналы.

/ Фото: Сегодня

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военные Балаклея пострадавшие генштаб взрывы в Балаклее

Источник: Сегодня

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