Взяли коррупционеров "на карандаш" и решили переименовать область: ТОП-5 новостей страны

Продолжается волна переименований – теперь Днепропетровская область станет Сичеславской

Фото: "Сегодня".

Взяли коррупционеров "на карандаш" и решили переименовать область: ТОП-5 новостей страны //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/e85/f43/5c5e85f436cff.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/e85/f43/5c5e85f436cff.jpg 2019-02-09T12:30:00+02:00 Украина Продолжается волна переименований – теперь Днепропетровская область станет Сичеславской

Читайте главные политические новости Украины уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Суд запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения

5 февраля стало известно, что суд запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Это уже не первая новость о возможной отставке и.о. министра здравоохранения – такие слухи циркулировали в СМИ по нескольку раз за год. Кроме того, вокруг ее имени возникало немало громких скандалов.

Решение о запрете Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения вынес Окружной административный суд Киева по иску нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука. Суд увидел "признаки очевидной противоправности" в том, что она возглавляет Минздрав в статусе и.о. больше, чем один месяц, хотя законом это не предусмотрено. При этом ей не запрещено выполнять полномочия первого замминистра здравоохранения.

Все подробности назначения Ульяны Супрун на должность и. о. министра, ее шагов по реформированию отрасли здравоохранения и в чем суть конфликта, читайте в специальном материале сайта "Сегодня" ("Реформатор украинской медицины или ее могильщик: что нужно знать об Ульяне Супрун").

Депутаты одобрили переименование Днепропетровской области

Верховная Рада поддержала переименование Днепропетровской области в Сичеславскую и отправила законопроект №9310-1 "О внесении изменений в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области)" на одобрение в Конституционный суд. За документ проголосовали 240 народных депутатов. Теперь Конституционный суд должен дать свое заключение по законопроекту для внесения изменений в Конституцию.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что названия областей, которые содержат имена или псевдонимы коммунистических деятелей (в этом случае "петровск"), тоже подпадают под закон о декоммунизации, а потому их использование запрещено. А новое название предложено в честь казацких сечей.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко также подавал в парламент законопроект и предлагал переименовать Днепропетровскую область в Днепровскую. Он пояснил, что в новом названии не должно быть никакого упоминания о коммунисте Петровском.

В Украине усилят наказание за подкуп кандидатов и избирателей

Поданным на 7 февраля, кандидатов в президенты уже 42! Это абсолютный рекорд. Но некоторые из ранее зарегистрированных кандидатов уже прибегают к подкупу избирателей. Полиция имен пока не называет, говорит – проводят следствие.

Между тем, известно, что на данный момент открыто уже пять уголовных производств по подозрению в подкупе избирателей. Чтобы эффективнее предотвращать продажу голосов, предлагают усилить ответственность за такие преступления. Удивительно, но сейчас закон предусматривает наказание за подкуп юридических лиц. Об обычных простых граждан – ни слова!

"Когда, например, приезжает кандидат в школу и предоставляет школе компьютерную технику и осуществляет там определенную агитацию. Такие случаи могут быть по нынешнему Уголовному кодексу расследованы. Но если кандидат фактически предоставляет товары индивидуально избирателю, то из этой части 3-й статьи 160-й избиратель выпал", – поясняет аналитик ОО "Гражданская сеть "ОПОРА" Александр Клюжев.

Это взялись исправить. Если законопроект примут – по скупке голосов у простых украинцев будут наказывать.

Если человеку предложили товаров или услуг до 58 гривен – подкупщикам грозит штраф до 850 гривен. Если на большую сумму – могут и лишить свободы до 3 лет. Но разработчики законопроекта предлагают увеличить максимальный срок заключения до 6 лет.

"Такие изменения позволят правоохранителям более эффективно противодействовать одной из крупнейших угроз объективного проведения выборов в Украине – подкупа избирателей. Сейчас полиция лишена возможности применять необходимые негласные следственные розыскные действия во время их расследования и сбора доказательств. Например, аудио видео контроль по месту совершения преступления мы не можем проводить", – заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Хотят усилить ответственность и за прямой подкуп. Если полиция докажет, что избиратель получил средства за голосование – ему может грозить до 2 лет тюрьмы. Сейчас за это предусмотрены исправительные работы или штраф до 5100 гривен.

Украина не признала Гуайдо президентом Венесуэлы

Украина озвучила позицию по временному президенту Венесуэлы. Официальный Киев призывает Венесуэлу провести демократические выборы и признает лидером демократической оппозиции временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо. Об этом заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

МИД Украины призывает предотвратить разрешение политического кризиса силовыми методами и рассчитывает на демократическое волеизъявление народа.

"Украина признает Хуана Гуайдо главой единого демократически избранного органа власти Венесуэлы – Национальной ассамблеи, а также лидером демократической оппозиции. Поэтому от него и других руководителей политических сил Венесуэлы зависит возвращение к демократическому управлению в стране, в частности путем достижения договоренностей о проведении демократических и сертифицированных международными наблюдателями выборов. Украина призывает делать все возможное для предотвращения силовых методов разрешения политического кризиса и, как следствие, противодействия экономической катастрофе, которая уже приводит к гуманитарным проблемам и страданиям венесуэльского народа", – сказала Зеленко.

В Украине начали официально вести учет коррупционеров

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции создало и открыло Реестр коррупционеров. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

"Начал работу Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения", – говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, реестр содержит информацию о лицах, привлеченных к уголовной, административной, дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также о юридических лицах, в которых применены меры уголовно-правового характера в связи с совершением коррупционного правонарушения.

"Справка в отношении юридических лиц формируется на основе данных, указанных в электронной цифровой подписи (ЭЦП) юридического лица, путем поиска в Реестре по имени юридического лица, кодом в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, идентификационным кодом юридического лица другой страны (для нерезидентов)", – пояснили в НАПК.

В Нацагентстве уточнили, что зарегистрированный пользователь может получить справку о себе на основе персональных данных, указанных в его квалифицированной электронной подписи.

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