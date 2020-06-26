Взять диабет под контроль: 55 больниц получили систему мониторинга глюкозы в крови

По данным ВОЗ, уровень заболеваемости сахарным диабетом в мире за последние 30-40 лет вырос в четыре раза, и Украина не является исключением в этой статистике. По разным данным, около 3,5 млн украинцев живут с диабетом, но знают о своем диагнозе лишь 1,2 млн.

Вместе с тем ранняя диагностика, своевременное и современное лечение может облегчить течение болезни и снизить риск развития осложнений. А постоянный мониторинг глюкозы позволит вовремя реагировать на отклонения и корректировать лечение сахарного диабета, отмечают эндокринологи. Такое оборудование, помогающее точно контролировать уровень сахара в крови, недавно получили 55 медицинских учреждений в разных регионах Украины.

Этот благотворительный проект был реализован датской компанией Novo Nordisk, которая уже почти 100 лет занимается лечением сахарного диабета во многих странах мира. Главная цель компании всегда заключалась в том, чтобы облегчить жизнь людей с сахарным диабетом и в будущем победить это заболевание. Однако именно сейчас, в 2020 году, эта цель стала особенно актуальной и важной для общества. Есть информация, что некомпенсированный (то есть неконтролируемый) сахарный диабет значительно осложняет течение COVID-19, в 11 раз повышая риски для пациентов. А значит, контроль диабета становится особенно важным.

"Человек с контролируемым сахарным диабетом имеет почти такой же риск, как и здоровый человек, – подчеркнул Владислав Мороз, генеральный директор компании "Ново Нордиск Украина" на пресс-конференции в УНИАН. - И я надеюсь, что это оборудование поможет врачу эффективно скорректировать терапию и достичь такого желаемого контроля сахарного диабета для людей с диабетом в Украине".

Диагностическую и лечебную важность систем мониторинга глюкозы именно в стационарных условиях отметила доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Любовь Соколова. Она подчеркнула, что оборудование поможет медикам планировать лечение, выявить тенденции в условиях течения болезни конкретного пациента, нарабатывать стратегию его лечения. Система мониторинга позволит обнаруживать препятствия и неточности лечения на пути к компенсации – состоянию, когда показатели глюкозы крови человека с диабетом не отличаются от показателей здорового человека.

"Если уровень глюкозы в крови пациента с сахарным диабетом соответствует уровню здорового человека, то можно говорить, что пациент является компенсированным, и все риски, которые привносит сахарный диабет как заболевание, – такие же, как и у человека без сахарного диабета", - говорит Любовь Константиновна Соколова.

Важно отметить, что приобретенное компанией "Ново Нордиск Украина" оборудование позволяет проверять уровень сахара в крови без прокола пальца, в отличие от традиционного глюкометра.

"Появление данных систем мониторинга глюкозы – это еще один революционный шаг вперед, поскольку они позволяют получать информацию об уровне глюкозы в крови каждые 5 минут, не прокалывая палец, не забирая кровь, - подчеркнул эксперт по эндокринологии, доктор медицинских наук, профессор, врач-диабетолог Борис Никитович Маньковский. – По сути, человек, который носит эту систему, не чувствует абсолютно ничего, но имеет информацию об уровне глюкозы. Соответственно, это значительно расширяет возможности контроля".

Врачи отмечают, что оборудование можно использовать также для мониторинга состояния детей от 4-х лет.

Большинство мониторинговых систем уже успешно доставлены в больницы, и сейчас специалисты учреждений проходят обучение, которое проводится компанией-производителем. Оборудование получили или в ближайшее время получат медицинские учреждения таких городов: Киев, Краматорск, Кропивницкий, Херсон, Житомир, Бердичев, Одесса, Черновцы, Ровно, Чернигов, Черкассы, Николаев, Харьков, Сумы, Боярка, Ивано-Франковск, Луцк, Хмельницкий, Полтава, Ужгород, Запорожье, Кременчуг, Винница, Тернополь. Для прохождения мониторинга следует обратиться к врачу и получить направление в медицинское учреждение, где есть новое оборудование.

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