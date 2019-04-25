Взять на абордаж: как тренируются "морские котики" спецназа ВСУ, опубликованы фото

Ближний бой в трюме корабля может вестись в замкнутом пространстве и даже во тьме

73-й морской центр специального назначения ССО ВСУ.

Абордажные группы 73-го морского центра специального назначения Сил специальных операций ВСУ отрабатывают элементы ближнего боя, предполагающего контакт на чрезвычайно близких дистанциях между противниками в условиях замкнутого пространства, недостаточного освещения и незнакомых помещений.

Об этом сообщает пресс-служба морского центра на своей странице в Facebook.

Особенностью CQB (Close Quarter Battle, т.е., ближнего боя) на кораблях в трюмах является то, что он может происходить в помещениях без освещения или в условиях, когда команда ведет борьбу за живучесть корабля.

В случае разведчиков морского центра, место действия – трюмы кораблей, на которых отрабатывают действия в рамках тренировок VBSS (visit, board, search and seizure, т.е., подъем на борт, поиск и захват).









































Напомним, ранее новости "Сегодня" показали эффектное видео учений ВСУ с десантированием и заходом в тыл "врага" . На Донбассе крылатая пехота показала, как будет действовать против агрессора в реальных боевых условиях.

Отметим, что в последнее время участились тренировки различных родов войск. Так, недавно прошли масштабные учения сил ПВО. Это было вызвано тревожными разведданными об активизации стратегической авиации России всего в 20 километрах от украинской границы. К учениям сил ООС были привлечены самолеты истребительной авиации, а также подразделения зенитных ракетных войск – от ЗРК С-300 до подразделений, имеющие на вооружении зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1", "Оса-АКМ", "Стрела-10", 2С6 "Тунгуска", ПЗРК и зенитные установки ЗУ-23-3.

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