Українська
$ 27,32
32,6
  1. Последние новости Украины

WOG выпустил собственный бренд питьевой воды

20 августа, 09:45

Актуально

"Дико добра" вода добывается из глубинных источников в экологически чистом высокогорье Карпат

Компания WOG запустила производство нового продукта – воды "Дико добра", которая добывается из глубинных источников в экологически чистом высокогорье Карпат.

Благодаря естественному давлению, без механического вмешательства и ультрафиолетовой обработки минеральная природная лечебно-столовая вода "Дико добра" поступает на линию розлива в первозданном виде, сохраняя свою структуру и все природные компоненты. Таким образом, потребитель получает живую воду, которая обладает лечебными свойствами и является природным биостимулятором организма.

"Вода – это один из самых популярных товаров, представленных на полках АЗК. Особенно в летний сезон. WOG всегда предлагает клиентам только лучшие товары, поэтому мы решили выпустить воду собственного производства, в качестве которой полностью уверены. "Дико добра" – это чистая живая вода, которая добывается из глубинных источников Карпат и попадает к потребителю в первозданном виде", – говорит Павел Шибаев, руководитель дирекции управления магазинами сети АЗК WOG.

Скважина воды "Дико добра", глубина которой 80 метров, находится на Закарпатье и включена в Европейский реестр Натуральных Минеральных вод. Качество и безопасность производства соответствуют международным стандартам FSSC 22000 и ISO9001: 2015, что подтверждено Сертификатами TUV International Certification (TIC).

WOG предлагает слабогазированную и негазированную воду, которая представлена ​​в удобных бутылках объемом 0,5 л и бутылках семейного формата емкостью 1,5 л. Также можно выбрать вариант дико доброй воды в мобильном исполнении "спорт" объемом 0,8 л. Новый продукт подходит для повседневного использования и имеет кислотно-щелочной баланс воды рН 7.3. Такой рН воды идеальный для организма человека.

"А еще мы позаботились и о самых маленьких посетителях наших объектов – веселый дизайн обязательно понравится детям. Ведь из бутылок на вас смотрят интересные образы дикой природы, легко и по-доброму обыгранные, немного забавные и по-детски смешные", - добавил Павел Шибаев.

Купить воду "Дика добра" можно на всех АЗК WOG, WOG CAFE и WOG MARKET.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

вода АЗС питьевая вода минеральная вода WOG дико добра
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Яблочный Спас-2020: красивые поздравления и открытки
Яблочный Спас-2020: красивые поздравления и открыткиFun
Яблочный Спас 2020: что ни в коем случае нельзя делать в праздник
Яблочный Спас 2020: что ни в коем случае нельзя делать в праздникFun
В Украине новый антирекорд по коронавирусу: более 1900 случаев за сутки
В Украине новый антирекорд по коронавирусу: более 1900 случаев за суткиУкраина
"Ответственность за разжигание беспорядков": Лукашенко предупредил ЗеленскогоПолитика
Соратники Тихановской допустили помощь Украины в диалоге с Лукашенко
Соратники Тихановской допустили помощь Украины в диалоге с ЛукашенкоПолитика
В Харьковской области вспышка COVID-19 произошла в психоневрологическом интернате
В Харьковской области вспышка COVID-19 произошла в психоневрологическом интернатеХарьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять