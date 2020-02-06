Полтора года и 1,7 млн грн на лечение: через что приходится пройти онкобольному в Украине

"Когда я узнала, насколько дорогие лекарства мне нужны, я думала о том, нужно ли вообще лечиться"

Виктория Костецкая. Фото из личного архива

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Полтора года борьбы и 1,7 млн грн на лечение. Виктория Костецкая пережила рак. За это время она решилась претворить в жизнь невоплощенную мечту: теперь она онкопсихолог и помогает больным.

Виктория Костецкая рассказала о том, почему хотела перестать лечиться, как собирала деньги на лечение и что ей помогло победить рак.

Мне было очень стыдно просить о помощи

У меня есть фото за три дня до того, как я узнала о своем диагнозе. Я на фотосессии в шикарном дизайнерском платье, солнечный день, я счастлива. Моя подруга увидела это фото в соцсети и написала: "ты шикарно выглядишь, это платье тебе к лицу. Купи его". Я ответила, что оно очень дорогое для меня и забыла об этом.



Фото из архива Виктории Костецкой

Через три дня я прошла маммографию, и врач сообщил мне плохую новость. У меня опухоль. Я вернулась домой в полной растерянности и не знала, что делать. В это время в дверь позвонили: курьер принес то самое зеленое платье – его прислала подруга. Я сидела и плакала над ним. Просила подругу забрать его назад – мне больше никогда его не надеть. Она уговорила оставить его себе, что еще будет шанс его надеть и поразить всех. Но я думала о том, что мне предстоит пройти – химиотерапия, потеря волос... Думала о том, что никогда больше не буду такой красивой и у меня нет будущего. Самое ужасное то, что тип рака, который у меня обнаружили – очень дорогой в лечении. Я тщательно вела все подсчеты, сохранила все чеки. Более 1,7 млн грн – это стоимость лечения, и оно продолжалось полтора года. Тогда, в 2017 году в бюджете на лекарства для онкобольных выделили очень мало. Препараты, которые были мне необходимы, не закупались.

Когда я узнала, насколько дорогие лекарства мне нужны, я думала о том, нужно ли вообще лечиться и где взять деньги. Мне было очень стыдно просить помощи у людей. Обычно я помогала другим, но никогда не просила помочь мне.

Я продала машину – ее хватило на четыре капельницы

Мы все ищем смысл, ради чего жить, за что зацепиться, где найти точку опоры, от которой можно оттолкнуться и идти дальше. Для меня это моя дочь. Я подумала, что очень важно показать ей, как бороться с трудностями. Если она будет видеть, как мама сдается – ей будет сложно, у нее не будет примера. Я боролась ради дочери, чтобы она знала – с любой трудностью можно справиться.



Фото из архива Виктории Костецкой

Когда я заболела, моя дочь была в другой части мира и не могла приехать. Но она очень помогла как финансово, так и своей поддержкой.

Дочь придумала операцию "Хелп Виктория". Она написала для меня сайт, мы стали думать, как собрать деньги. Для взрослых онкопациентов очень трудно собрать деньги.

Все мои друзья, близкие, коллеги пытались собрать эту сумму. Мы проводили различные бизнес-форумы, вебинары, конференции, на которых делились знаниями и собирали деньги. Мне пришлось продать свою машину – она стоила всего четыре капельницы. Очень большую поддержку мне оказали наши онкосообщества.

Чтобы получить помощь, соглашалась на любое предложение, которые приходило. Я участвовала в фотопроектах, давала интервью, приходила на телевидение. А на презентацию проекта "Бесстрашная красота" я снова надела зеленое платье. Я чувствовала себя счастливой.

Никогда не поздно

Когда я лечилась, я не думала, что поеду куда-то отдыхать в ближайшее время, потому что финансы семьи истощились. О зарубежных путешествиях невозможно было и мечтать. Но вдруг, откуда ни возьмись появилась фея – одна из моих коллег, и пригласила меня в Ниццу. Это было первое путешествие, но не последнее.



Фото из архива Виктории Костецкой

И вот я подумала: черт возьми, я еще много чего не сделала. Для начала я решила покрасить волосы в розовый цвет благодаря проекту Cancel Cancer (переводится как "Отменить рак", – прим. ред.).

Я вспомнила о давней мечте. В далеком 83-м я поступала в МГУ на психологию, но провалила экзамены. Пока я проходила химиотерапию, у меня было много времени об этом подумать. Я поняла, что хочу помогать другим и для этого нужно получить образование – четвертое в моей жизни. Я поступила в Национальный университет им. Тараса Шевченко. На нашем курсе я самый старший студент – мне 54. Я старше многих преподавателей, но это не мешает мне получать удовольствие от учебы. Также я закончила курс когнитивно-поведенческой терапии низкой интенсивности, чтобы помогать людям с диагнозом. Я снова поехала за границу – в Берлин на Всемирный конгресс по когнитивно-поведенческой терапии. Это было невероятное удовольствие – оказаться среди людей, которые близки и среди которых хочешь находиться. И вот 21 ноября опытные онкопсихологи и я основали Украинскую онкопсихологическую ассоциацию. На данный момент обучения онкопсихологов в Украине нет, мы хотим заниматься этим. В прошлом году я встречалась с родственниками пациентов и поняла, что им тоже нужна помощь. Потому что о них никто не думает – они остаются сами со своими проблемами и быстро выгорают. Мы организовали первую группу поддержки, некоторые приходят на индивидуальные консультации. Это очень нужная вещь и я буду ее продолжать.

Для себя я решила, что никогда не поздно учиться, любить и помогать другим.

Что делать, если у близкого человека обнаружили рак

Прежде всего, нельзя скрывать диагноз от пациента – это самая большая и частая ошибка, говорит Владимир Коростий, замдиректора клиники Харьковского национального медицинского университета и руководитель программы психологической поддержки онкобольных в больнице. А если человек морально может не выдержать такую информацию из-за депрессии или невроза, тогда стоит подключить психиатра, говорит врач. Если скрывать диагноз, человек может остаться без полноценного лечения.

"Онкобольной переживает экзистенциальный кризис, когда нужно много чего переосмыслить, чтобы двигаться дальше. Из моей практики могу сказать, что есть люди, которые после заболевания меняют отношение к жизни, каждый день имеет ценность. Это очень важное понимание, которое приходит при трагических обстоятельствах. В такие моменты близким лучше быть рядом", – говорит Владимир Коростий.

Нужно находиться рядом и учиться чувствовать человека, говорит Анна Узлова, соорганизатор Форума онкопациентов, соосновательница организации Soul Sisters.

"В этот момент есть тонкая грань, чтобы и не давить на человека, научиться чувствовать его эмоции, и дать возможность побыть наедине", – говорит Анна Узлова.

Не стоит обращаться к целителям. Очень часто близкое окружение советует альтернативную медицину, замечает Анна Узлова. Это может только отнять время и ресурсы и привести к печальным последствиям.

Нужно показать, что рак можно побороть. Общение с человеком, который прошел путь борьбы с онкологией, может дать хороший психотерапевтический эффект, отмечает Узлова.

"Человек, который поборол болезнь и делиться своим опытом с другими, дает огромную поддержку. Чтобы помогать найти таких людей, мы запустили проект "Равный консультант", – рассказывает Анна Узлова.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как кухонная посуда может стать причиной онкологических заболеваний. Подробности – в сюжете.

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