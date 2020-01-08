"Я буду утром, мама": родители погибшего в Иране бортпроводника не дождались сына

Родители бортпроводника Игоря Матькова, погибшего в авиакатастрофе под Тегераном, приехали в аэропорт Борисполь и рассказали, как их сын обещал матери вернуться утром.

По их словам, о трагедии они узнали от дочери, которая ранним утром позвонила им из США.

"Мой сын – старший бортпроводник. Позвонила дочка из Штатов в 06:15. Сказала, что в Америке сообщили, что разбился самолет МАУ. Она спрашивает: "Куда полетел Игорь?" Мы сказали: "В Тегеран, утренним рейсом прилетит". И потом на видео нашли падение самолета. Мы приехали сюда, мы за 100 км живем", – рассказал отец.

Родители рассказали, что виделись с сыном накануне: "Он рукой помахал, и сказал: "Я буду утром, мама".

Бортпроводнику Игорю Матькову было 34 года.

Как известно, авиалайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" разбился в столице Ирана, Тегеране, ранним утром 8 января. На его борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.

Пока официальной информации очень мало, но есть несколько версий произошедшего: падение могло произойти из-за технической неисправности после взлета из иранского аэропорта имама Хомейни. Но, по информации иорданского издания Al-hadath, самолёт мог быть случайно сбит иранской ракетой.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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