"Я не сделал ничего противозаконного": Зеленский рассказал об отношениях с Трампом

По словам президента, он сделал все, чтобы иметь хорошие отношения с США

Фото: REUTERS/Charles Platiau

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в отношениях с американским коллегой Дональдом Трампом он "не сделал ничего противозаконного". Об этом глава государства заявил в интервью The Times of Israel.

"Я не делал ничего противозаконного. У меня были телефонные переговоры с президентом Соединенных Штатов", - сказал президент.

Зеленский добавил, что он, как президент Украины, сделал все для хороших, надежных и прочных отношений с Соединенными Штатами. Он подчеркнул, что и сейчас действует так, чтобы избежать вовлечения Украины в политическую ситуацию в США.

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"Это их страна, и они относятся к своей стране так, как им нравится. И я не хочу, чтобы они вовлекали нас в дела, связанные с их внутренней политикой", – заявил глава государства.

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Напомним, 24 сентября Палата представителей Конгресса США объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократическая партия смогла инициировать этот процесс за счет того, что располагает большинством в нижней палате законодательного органа. Поводом для начала расследования в рамках процедуры импичмента послужили предположения об оказании главой Белого дома давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью навредить политическим оппонентам Трампа в США.

Палата представителей уже утвердила обвинительное заключение в отношении президента, состоящее из двух статей: злоупотребление властью и препятствование проводимому Конгрессом расследованию.

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