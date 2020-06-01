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"Я обалдел": подозреваемый в деле Шеремета рассказал о провокациях в СИЗО

1 июня, 17:27

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Антоненко считает, что следователи пытаются получить от него хоть какую-то информацию

Подозреваемому в организации убийства Павла Шеремета Андрею Антоненко, которого оставили под стражей, подселяли в СИЗО подозрительных сокамерников.

Сам подозреваемый в интервью The Babel назвал это провокациями.

По его словам, первым странным сокамерником стал мужчина с нацистскими книгами.

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"Он зашел в камеру с двумя такими книгами. Я обалдел. Объяснил ему в двух словах ситуацию, и на этом мы поставили точку. В тот же день я рассказал об этом случае следователю и адвокату. В отношении других "подсадок". В первый же день меня посадили в камеру, где сидел так называемый "с*ка" — так называют тех, кто сотрудничает со следствием. Но поскольку я не причастен к преступлению и скрывать мне нечего, никакой полезной информации они не получили. Был еще один интересный момент. Подсел ко мне товарищ и сразу, как бы между прочим, сказал, что у него нашли две гранаты. Думаю, это была провокация по какой-то взрывчатке. Но результат опять был никакой", – рассказал Антоненко.

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Как сообщали новости "Сегодня", материалы громкого дела об убийстве журналиста Павла Шеремета планируют передать в суд до конца первого полугодия. По словам замглавы МВД Антона Геращенко, на момент предъявления подозрения у полиции было достаточно доказательств.

О задержании подозреваемых в подрыве автомобиля журналиста в МВД сообщили 12 декабря. Ими оказались музыкант Андрей Антоненко, врач Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь. Читайте подробнее, что нужно знать о преступлении и расследовании дела об убийстве Шеремета.

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СИЗО провокации убийство шеремета Андрей Антоненко

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