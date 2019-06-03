"Я обещала Богу: возьму в семью еще малыша": украинцы уже 11 лет усыновляют детей с порталом "Сиротству — нет!"

Программа Фонда Рината Ахметова соединяет тысячи детей и родителей

Семья Холод. Четверо любимых сыновей, и уже неважно, кто из них приемный. Все родные!. Фото: fdu.org.ua

В субботу, 1 июня, исполнилось 11 лет со дня начала работы программы "Сиротству — нет!" Фонда Рината Ахметова. Именно с этого дня проблема сиротства в Украине перестала быть закрытой темой, которую громко не обсуждали. За годы работы программы усыновление — из поступка, о котором не принято рассказывать широкой публике, — стало шагом, которым можно гордиться. Как показала жизнь, приемные родители не всегда ограничиваются одним малышом, забирая под свое крыло и двоих, и троих... Благодаря программе "Сиротству — нет!" каждый день два ребенка из интерната обретают своих родителей.

Братья

У Богданы и Романа Холод из города Рогатина было двое своих детей. Потом они усыновили двоих братиков, фотографии которых увидели на портале "Сиротству — нет!" в 2013 году.

"Когда мы еще встречались с будущим мужем, планировали взять ребенка. Потом поженились, и я забеременела. Беременность проходила тяжело. В какой-то момент я обещала Богу: "Если все будет хорошо с моим ребенком, я возьму в семью еще одного малыша", — вспоминает Богдана.

Как только сыну Васе исполнилось два года, семья начала собирать документы на усыновление. И когда увидели анкеты пятилетнего Ромы и трехлетнего Дениса — сразу поняли, что это "их дети". Дети сразу назвали Богдану и Романа мамой и папой, а Вася с радостью стал братом. Было все — и трудности адаптации мальчиков, и непонимание, но любовь и терпение победили. Позже семья пополнилась еще одним малышом — Богдана родила Сашу, и теперь уже и Рома, и Денис ощущали себя старшими, стали серьезнее и ответственнее.

"Теперь говорят, что как только закончим ремонт в доме, надо будет брать в семью девочку", — улыбается мама.

Двое

Как только супруги Константиновы из Кропивницкого усыновили девочку Вику, которую нашли на портале "Сиротству — нет!", поняли, что вскоре у них появится свой ребенок! Теперь у Виктории есть сестричка Вероника. Веронике два годика, а Виктории вскоре исполнится четыре.

"В юности я мечтала о том, что одного ребеночка я рожу сама, а другого обязательно усыновлю: возьму в детдоме и буду растить точно так же, как и своего, — рассказывает Анастасия. — Только вот родить своего у нас с мужем сразу не получалось: прожили мы уже четыре года, а детки у нас никак не появлялись. Я это тяжело переживала…"

Так в семье начались разговоры об усыновлении ребенка. Быстро были собраны все документы, Настя ежедневно листала фотографии на портале "Сиротству — нет!" и однажды увидела "своего" ребенка — крохотную девочку. Правда, у девочки был целый список заболеваний, но за короткий срок удалось снять почти все тяжелые диагнозы, хоть и пришлось поездить по больницам и поспорить с врачами.

"А потом в какой-то момент я поняла, что мне тяжело носить Вику на руках. Как выяснилось, я забеременела! — вспоминает Анастасия. — И все случилось почти так, как я загадывала: один ребеночек рожденный, а другой — усыновленный. Только в другой последовательности".

Константиновы. Одна дочка рожденная, вторая — усыновленная Фото: fdu.org.ua

Лидеры

Тысячи таких историй можно прочитать на сайте "Сиротству — нет!". Для родителей это уже воспоминания, а для детей — начало их новой жизни, наполненной светом и теплом настоящей семьи.

"Каждый ребенок должен жить в семье. Это главный принцип, заложенный Ринатом Ахметовым в программу "Сиротству — нет!", которая стала лидером национального усыновления в Украине. Фонд гордится, что помог 9400 детям, оставшимся без попечения родителей, найти семьи, а 5400 детей все еще ждут родителей. Их анкеты размещены на сайте", — рассказала Татьяна Кухоцкая, директор по развитию проектов Фонда Рината Ахметова.

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