"Я откровенно ошибся": полковник ВСУ извинился за "реинтеграцию с военными РФ"

Алексей Ноздрачев. Скриншот

Начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины полковник Алексей Ноздрачев извинился за скандальное высказывание относительно реинтеграции с российскими военными. Соответствующее заявление он опубликовал в Facebook.

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"Во время круглого стола я допустил большую ошибку, некорректно высказавшись в отношении ветеранов и военнослужащих, выполняющих задачи в борьбе с российской агрессией. Я откровенно ошибся в своих высказываниях и прошу мне простить эту ошибку. Я совершенно не высказывал мнения руководства Вооруженных сил Украины, это моя вина и я ее осознаю", – сказал он.

Ноздрачев подчеркнул, что по его высказываниям Генеральный штаб уже назначил служебное расследование.

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"Я готов понести наказание. Моя личная позиция является патриотической и подтверждена действиями с первых дней войны. Сказанное мной не является отражением того, что я хотел донести. Мне обидно за это и прошу извинения", – добавил офицер.

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Как сообщали новости "Сегодня", отвечая на вопрос журналиста о том, существует ли площадка для решения вопросов коммуникации с оккупированными территориями и ветеранами, Ноздрачев заявил о готовности украинской армии к реинтеграции с российской армией. Он считает, что военные Украины и России могут найти общий язык после окончания войны.

В свою очередь президент Владимир Зеленский рассказывал о плане со стеной на Донбассе. Он подчеркнул, что так называемый план "Б" по урегулированию ситуации на Донбассе – это "последний план", "стена", которая будет означать, что на территории ОРДЛО будет уже не Украина, а "что-то другое".

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