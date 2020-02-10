"Я патриарх действующий, имею свою церковь": Филарет прокомментировал свое исключение из Синода ПЦУ

Также Филарет отметил, что в истории православия почетных патриархов

Патриарх Филарет / Фото: AFP

Почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил, что постановления Синода Церкви его совершенно не касаются.

В интервью Громадському Филарет отметил, что все постановления Синода ПЦУ и все призывы митрополита Епифания его не касаются.

"Дело в том, что 20 июня 2019 года я и Украинская православная церковь Киевского патриархата вышли из состава ПЦУ. То есть мы остались Киевским патриархатом, которым были до Объединительного собора 15 декабря 2018 года. И поэтому все постановления Синода, все призывы митрополита Епифания нас не касаются. Так же, как их постановления не могут влиять ни на Польскую церковь, ни на РПЦ, ни на Московский патриархат в Украине, ни на другие церкви. Я на поместном соборе 1995 года был избран патриархом пожизненно", — заявил Филарет.

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На вопрос, согласен ли он с тем, что Православная церковь Украины называет его почетным патриархом, Филарет отметил следующее.

"Нет в истории православия почетных патриархов. И поэтому пусть я буду почетным патриархом для них, пусть они как хотят меня называют. Но я патриарх действующий, избранный пожизненно, имею свою церковь, независимую от ПЦУ", — заявил он.

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Как сообщалось, Синод Православной Церкви Украины под председательством митрополита Киевского и всея Украины Епифания исключил из своих рядов почетного патриарха Филарета.

Напомним, что Филарет был членом синода как глава УПЦ КП, которая вошла в ряды ПЦУ.

Добавим, что Филарет был одним из самых ярых сторонников предоставления Украине томоса об автокефалии. Однако предстоятелем новой Церкви стал не он, а 39-летний митрополит Переяславский и Белоцерковский КП Епифаний. Позже Филарет выступил против томоса и упразднения Киевской патриархии.

На фоне этого Филарет дал интервью новостям "Сегодня", в котором рассказал о проблемах с томосом, состоянии своего здоровья, конфликте с руководством Православной церкви Украины, дальнейшей судьбе УПЦ КП и многом другом.

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