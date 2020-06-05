"Я патриот до мозга костей": Аваков эмоционально ответил на просьбу извиниться за убийство мальчика

Во время заседания Верховной Рады депутат Инна Совсун попросила министра внутренних дел Арсена Авакова публично извиниться перед родителями убитого полицейскими 5-летнего Кирилла Тлявова. На призыв нардепа глава МВД отреагировал эмоционально.

Он отказался выполнять просьбу и заявил, что будет "делать то, что должен".

"Вы сказали неправду, когда сказали, что убийцы 5-летнего Кирилла Тлявова на свободе. Это не так. Один из них, бывший работник полиции, сейчас находится в тюрьме. Двух отпустил суд с определенными обязанностями два месяца назад. Один несовершеннолетний также имеет меру пресечения", - заявил Аваков.

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Министр отметил, что вчера была годовщина смерти мальчика и на ней вместе со семьей ребенка был полицейский.

Видео: "Голос"

"Поэтому не надо спекулировать. Не вам меня учить, как говорится, "Родину любить". Я патриот до "мозга костей" и буду работать на государство, а не на политические интересы некоторых политических партий", - подытожил Аваков.

Напомним, 31 мая 2019 года в Переяславе-Хмельницком копы устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди. В результате стрельбы был ранен 5-летний Кирилл Тлявов, который находился на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик скончался в столичной больнице.

Отметим, что участниками трагедии были трое взрослых и 16-летний сын полицейского.

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