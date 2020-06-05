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"Я патриот до мозга костей": Аваков эмоционально ответил на просьбу извиниться за убийство мальчика

5 июня, 11:41

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Министр отвечал на вопрос об убийстве Кирилла Тлявова

Во время заседания Верховной Рады депутат Инна Совсун попросила министра внутренних дел Арсена Авакова публично извиниться перед родителями убитого полицейскими 5-летнего Кирилла Тлявова. На призыв нардепа глава МВД отреагировал эмоционально.

Он отказался выполнять просьбу и заявил, что будет "делать то, что должен".

"Вы сказали неправду, когда сказали, что убийцы 5-летнего Кирилла Тлявова на свободе. Это не так. Один из них, бывший работник полиции, сейчас находится в тюрьме. Двух отпустил суд с определенными обязанностями два месяца назад. Один несовершеннолетний также имеет меру пресечения", - заявил Аваков.

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Министр отметил, что вчера была годовщина смерти мальчика и на ней вместе со семьей ребенка был полицейский.

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Видео: "Голос"

оэтому не надо спекулировать. Не вам меня учить, как говорится, "Родину любить". Я патриот до "мозга костей" и буду работать на государство, а не на политические интересы некоторых политических партий", - подытожил Аваков.

Напомним, 31 мая 2019 года в Переяславе-Хмельницком копы устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди. В результате стрельбы был ранен 5-летний Кирилл Тлявов, который находился на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик скончался в столичной больнице.

Отметим, что участниками трагедии были трое взрослых и 16-летний сын полицейского.

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