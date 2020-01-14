"Я похож на русский след?": первые слова предполагаемого убийцы Окуевой в зале суда

Игорь Редькин рассказал, что думает об уголовном производстве против него

Игорь Редькин на суде / Фото: Игорь Серов, Сегодня

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Главный подозреваемый в организации убийства украинского добровольца Амины Окуевой и покушения на командира добробата Адама Осмаева отрицает свою причастность к преступлению.

Об этом 55-летний Игорь Редькин заявил на заседании Святошинского районного суда Киева, где 14 января проходило рассмотрение ходатайства полиции об избрании ему меры пресечения. По его словам, он даже не знал об этом преступлении.

"Я об этих людях в природе не слышал", – заявил Редькин журналистам по прибытии в зал заседаний райсуда.

Видео: Сегодня

Мужчина утверждает, что ДНК, которую нашли на автомате, из которого расстреляли автомобиль с Окуевой и Осмаевым в Киевской области в 2014 году, принадлежит не ему.

"Я не знаю, где они его нашли", – говорит подсудимый.

Он заявил о проблемах со здоровьем и продемонстрировал подтверждение – на правой руке мужчины отсутствуют два пальца.

"Они [полицейские] отпечатки снять не могут, потому что они [пальцы] не гнутся", – добавил Редькин.

Кроме того, мужчина утверждает, что с материалами следствия ему дали ознакомиться незадолго до суда, но вспомнить, где он был в день убийства – 30 октября 2017 года, – подозреваемый не смог.

Также, по его словам, в момент задержания сотрудниками Нацполиции 12 январяон направлялся к врачу.

"Я похож на "российский след" или "чеченский след" из-за того, что я родился в Дагестане в 1964 году и уехал в 80-м учиться и работать?" – ответил вопросом на вопрос журналистов Редькин.

Напомним, что следователи считают 55-летнего выходца из Дагестана Игоря Редькина организатором преступной группировки, которая более двух лет назад совершила покушение на участницу боевых действий на Донбассе Амину Окуеву и ее супруга, командира добробата Адама Осмаева.

Вечером 30 октября 2017 года подозреваемые расстреляли автомобиль с парой возле пгт Глеваха в Васильковском районе Киевской области. Получив пять пулевых ранений, включая два – в голову, Окуева скончалась на месте, а находившийся за рулем Осмаев был ранен в ногу.

Полиция квалифицировала произошедшее как заказное убийство, а в областной прокуратуре зарегистрировали уголовное производство. Рассматривались две версии: действия российских спецслужб и месть Адаму Осмаеву за то, что он пошел против чеченского главы Рамзана Кадырова.

Сам Осмаев также считает случившееся заказным убийством и винит в этом российские власти.

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