"Я вам тут такое устрою": пограничники "с боем" задержали должника-алиментщика (видео)

В Украине на сегодняшний день около 120 тысяч неплательщиков алиментов, которым запрещен выезд со страны

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В Украине продолжают наказывать неплательщиков алиментов. На этот раз в аэропорту "Борисполь" пограничники запретили покидать страну мужчине, который из-за этого устроил дебош и даже угрожал сотрудникам Госпогранслужбы, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Так, вечером 1 января Вчера 36-летний украинец прибыл на паспортный контроль в "Борисполе" для прохождения оформления на рейс до Дубая (Объединенные Арабские Эмираты), однако неожиданно для него сработала база данных по ограничению ему выезда с территории Украины.

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"Правоохранители пригласили его в служебное помещение, чтобы довести решение об отказе в пропуске через границу. Однако мужчина не хотел его принимать – агрессивно вел себя и набросился на охранников границы. Пограничники были вынуждены локализовать действия нарушителя. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении, дело направлено в суд", – говорится в сообщении.

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Видео: ГПСУ

В ГПСУ отметили, что в базах данных пограничников в настоящее время находится около 120 тыс. человек, которым исполнительными службами ограничен выезд за пределы Украины из-за неуплаты алиментов. В связи с этим пограничники советуют украинцам заранее, перед поездкой, интересовать относительно возможного запрета выезда.

Как сообщали новости "Сегодня", в Минюсте рассказывали, сколько долгов по алиментам взыскали в Украине. Министр юстиции Денис Малюська отметил, что алименты взимаются хорошо, поскольку был введен нормальный механизм их уплаты.

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