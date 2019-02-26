"Я знала точно: мои дети не будут голодными": в Авдеевке и Дружковке открылась выставка о Гуманитарном штабе

Фонд Рината Ахметова рассказал о работе Гуманитарного штаба

"Донбасс и Мирные". Фотокнига собрала истории людей, сумевших выжить и дать надежду другим. Фото: fdu.org.ua

"Я знала точно: мои дети не будут голодными": в Авдеевке и Дружковке открылась выставка о Гуманитарном штабе Станислав Донец //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/41b/cd9/5c741bcd93548.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/41b/cd9/5c741bcd93548.png 2019-02-26T07:10:00+02:00 Украина Фонд Рината Ахметова рассказал о работе Гуманитарного штаба

В двух городах Донбасса, не понаслышке знающих, что такое жизнь в условиях вооруженного конфликта — Авдеевке и Дружковке, на днях открылась необычная выставка. Фонд Рината Ахметова представил многочисленным зрителям экспозицию о своей крупнейшей программе — Гуманитарном штабе. Выставка рассказывает о работе в тяжелейших условиях и спасении мирных жителей, оказавшихся абсолютно беззащитными перед лицом конфликта. О тихом подвиге мобильных волонтеров, довозивших продуктовую помощь Штаба в те забытые поселки, куда не добиралась ни одна другая гуманитарная миссия. О грандиозных масштабах помощи, выданной самым беззащитным жителям — детям, старикам, инвалидам…

На выставке можно не только познакомиться с документальными свидетельствами работы Штаба, но и побывать на настоящей виртуальной экскурсии, которая рассказывает о жизни Донбасса во время вооруженного конфликта и о том, как люди выживают на охваченных огнем территориях.

Дни трагедии

Жители прифронтовой Авдеевки до сих пор знают, каково это — засыпать под звуки обстрелов, со страхом приглядывать за ребенком, гуляющим во дворе, или сидеть в погребе несколько суток, боясь высунуть нос под мощный обстрел или безуспешно искать лекарства для больных родителей в немногих работающих аптеках. А еще — жить без воды, тепла, газа и электричества по несколько суток и вздрагивать от громких резких звуков… И горожане помнят эти тяжелые, трагические дни, которые довелось пережить, а теперь они всматриваются в фотографии и видео, запечатлевшие этот ужас, но уже в других селах и других городах. Однако люди там такие же: испуганные, растерявшиеся, несчастные. И тем ценнее с каждым днем становится помощь Гуманитарного штаба, который привозил и продолжает привозить помощь даже под обстрелами.

"Было время, когда в Авдеевке не было воды и света, не работали магазины, а ближайшие находились в другом городе, на расстоянии нескольких десятков километров. Тогда на помощь авдеевцам пришел Гуманитарный штаб Рината Ахметова. Помощь доставлялась даже в самые тяжелые для города времена и продолжает поступать сегодня. За прошедшие годы в Авдеевку привезли более 100 тысяч взрослых и детских продуктовых наборов от Штаба. Это очень существенно для горожан", — сказал Борис Кармазин, директор по персоналу и социальным вопросам Авдеевского коксохимического завода, в музее которого и открыта постоянная экспозиция Штаба.

Авдеевчане помнят и как сами помогали Штабу в роли волонтеров. Десятки сотрудников коксохимзавода работали на фасовке и формировании продуктовых наборов, на разгрузке и выдаче. Благодаря им люди своевременно получали и продолжают получать продуктовые наборы Штаба в самых горячих точках региона.

Творить добро

Дружковка, как и многие другие города Украины, стала пристанищем для вынужденных переселенцев, которым пришлось покинуть свои дома и перебраться на мирную территорию. Фонд Рината Ахметова поддержал их всем необходимым, многие переселенцы также взяли на себя обязанности волонтеров Штаба.

"Фонд оказал нам гуманитарную помощь продуктовыми наборами. Это было для нас большим спасением. Для маленького ребенка — памперсы, детское питание. Я могла обеспечить семью продуктами, которые нам давали. Если бы Ринат Ахметов не помогал, то не знаю, что было бы. Погибло бы очень много людей. Огромное спасибо, что вы есть, что вы помогаете людям, это так здорово!" — говорит волонтер, переселенка из Ясиноватой, мать троих детей Лариса Топор.

Многодетная мама Людмила вспоминает:

"Когда я приехала в Дружковку, то знала точно: мои дети не будут голодными, ведь нам всегда поможет Фонд Рината Ахметова!".

А Наталья Слесаренко, заместитель городского головы Дружковки, после посещения выставки в городском историко-художественном музее добавила:

"Сложно переоценить благотворительную деятельность для тех людей, которым она очень нужна. Поэтому деятельность Гуманитарного штаба во всем нашем регионе, который продолжает быть в зоне конфликта, очень важна и для нашего города тоже важна. Эту выставку посетят учащиеся всех школ, они просто увидят эти цифры, скольким людям была оказана эта помощь, и многие наверняка задумаются о том, что творить добро нужно каждый день".

Уже история

Одним из главных экспонатов выставки в Авдеевке и Дружковке стала уникальная фотокнига "Донбасс и Мирные", которую передали представители Фонда Рината Ахметова. Она рассказывает о стариках, которым приходится выживать в зоне вооруженных действий. О семьях, которым пришлось бросить родные дома. О раненых детях, которые выжили вопреки прогнозам врачей. И надежде на мир, которую они сохраняют благодаря помощи Рината Ахметова.

"Работа Гуманитарного шта­­ба уже вошла в историю, а его опыт помощи не имеет аналогов в Украине — спасены жизни миллиона человек на востоке страны. И каждый день помощь Рината Ахметова продолжает поступать на Донбасс, спасая самых нуждающихся: стариков, детей, людей с инвалидностью. Последние исследования Киевского международного института социологии показали: 67% украинцев считают, что жители Донбасса без гуманитарной помощи Рината Ахметова не выжили бы. С этим согласны почти 85% опрошенных в Донецкой и Луганской областях", — рассказала на церемонии открытия Юлия Малич, менеджер проектов и программ Фонда Рината Ахметова.

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АВТОР: Станислав Донец Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.