Яценюк на онлайн-дискуссии КФБ: Стране необходимо объединенное национальное лидерство

Украина сейчас необходимо национальное лидерство. Не только тех, кто представляет власть, но и неправительственные организации, интеллектуалы, цвет нации, – объединенное национальное лидерство. Мы не имеем права размениваться, тем более, во времена таких вызовов, – заявил премьер-министр (2014-2016), лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк во время онлайн дискуссии Киевского форума по безопасности 17 апреля.

Тема нынешней дискуссии: "Новая реальность: как защитить наш дом от войны, болезни и разрухи?" .

Арсений Яценюк подчеркнул, что сегодня нация должна объединиться перед вызовами: "Объединиться в том, что для нас наше украинское государство – это высшая ценность. Что гражданин Украины – это высшая ценность нашего государства. Объединиться в том, что у нас есть общая правда".

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"У нас могут быть разные общественно-политические взгляды, и это нормально. Но общая правда заключается в том, что Россия напала на Украину. Что на Майдане расстреливали украинский, которые боролись за независимость Украины. Что режим, который поддерживался Путиным и Россией, хотел уничтожить европейскую перспективу Украины. Совместная правда в том, что сегодня Украина нужна профессиональная власть с политическим лидерством", – подчеркнул он.

Примером такого политического лидерства Арсений Яценюк назвал канцлера Германии Ангелу Меркель:

"Сегодня вся Европа и весь мир увидели, что тот, кто является настоящим политическим лидером, кто стоит на настоящих ценностях, – всегда выведет нацию, страну и государство из крупнейшего кризиса. В то же самом сегодня нуждается Украина".

Он также вспомнил сегодняшнюю статью в Financial Times, в которой были слова президента Франции Эммануэля Макрона об угрозах прихода популистов к власти в Европе:

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"Позволю себе с ним не согласиться. В Европе уже популисты. Они уже пришли. В Украине сегодня, к сожалению, тоже популисты, которые говорили, что наиболее сложные вопросы решат простейшими рецептами. Нет простых решений".

Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что самое важное сейчас – базовые ценности, на которых "держится каждое государство и каждая нация".

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"В 2014 году мы устояли только по одной причине – мы были все вместе. И даже разногласия, которые у нас были, – а они всегда присутствуют, это естественно для каждой страны, – мы отложили их. Ведь мы знали, что у нас на повестке дня самый большой вызов – существование Украины и каждого украинца. Поэтому мы выиграли тогда и сейчас должны выиграть", – сказал Арсений Яценюк.

Кроме Арсения Яценюка участие в онлайн дискуссии также приняли участие:

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- Мирослав Маринович , философ, правозащитник, вице-ректор Украинского Католического университета, член Инициативной группы "Первого декабря";

- Виталий Портников , журналист, публицист;

- Александр Турчинов , председатель Верховной Рады Украины, в. о. президента Украины – 2014 год, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины в 2014-19 годах;

- Анка Фельдгузен , чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине;

Модератор дискуссии – Даниил Лубкивский , член наблюдательного совета фонда "Открой Украину", бывший заместитель министра иностранных дел Украины.

Киевский форум – центральный международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Форум основан в 2007 году. Инициатор и основатель КБФ – Фонд Арсения Яценюка "Открой Украину" .

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