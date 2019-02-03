Яценюк поздравил Епифания с 40-летием и восшествием на митрополичий престол

"Молимся за нашего митрополита, поддерживаем его, помогаем ему в отстаивании духовной независимости Украины", - написал Яценюк

Фото: Facebook

Яценюк поздравил Епифания с 40-летием и восшествием на митрополичий престол //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/721/b7c/5c5721b7c9bee.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/721/b7c/5c5721b7c9bee.jpg 2019-02-03T19:30:00+02:00 Украина "Молимся за нашего митрополита, поддерживаем его, помогаем ему в отстаивании духовной независимости Украины", - написал Яценюк

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк поздравил митрополита Православной церкви Украины Епифания с 40-летием и восшествием на древний Киевский митрополичий престол.

В своей утренней записи на странице Facebook Яценюк отметил: "Сегодня, в день своего 40-летия, митрополит Епифаний будет возведен на древний Киевский митрополичий престол. В разные годы и века на нем находились такие подвижники и великаны духа, как Илларион Киевский и священномученик Макарий, Иов Борецкий и Петр Могила. Но владыка Епифаний будет первым Киевским митрополитом, который возглавит поместную православную церковь – самостоятельную церковь украинского народа".

"Молимся за нашего митрополита, поддерживаем его, помогаем ему в отстаивании духовной независимости Украины. Будем беречь эту независимость от российского агрессора и его агентов, от провокаторов, дураков и невежд. И произнесем владыке Епифанию по давней традиции наше "Аксиос" - Достоен!", – написал Арсений Яценюк.

Напомним, ранее митрополита Епифания с 40-летием поздравил президент Украины Петр Порошенко.

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