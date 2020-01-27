Яценюк рассказал о члене своей семьи, который прошел ад "лагеря смерти" Освенцим

Петр Мирчук сидел в концлагере с другими украинцами, евреями, поляками и ромами

Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel, Kacper Pempel

В эти дни мир отмечает 75-ю годовщину освобождения узников концлагеря в Освенциме, одним из которых был член семьи лидера партии "Народный фронт" Арсения Яценюка – политик, историк и журналист Петр Мирчук.

Политик опубликовал его фото и рассказал, что вместе со многими другими украинцами, евреями, поляками и ромами Мирчук прошел через этот ад.

"Нацисты готовили лагеря смерти для всех нас. Большевики их распространили на дальний Север.

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Зло презрения и ненависти к человеку, его правам и самой жизни, национальной, культурной и религиозной особенности никуда не исчезло.

Это зло снова хочет нашей крови и смерти.

Помните о миллионах жертв.

Давайте бороться за нашу свободу", – подчеркнул Яценюк.

В Польше, где сейчас с рабочим визитом находится президент Украины Владимир Зеленский , состоялась мемориальная церемония в бывшем нацистском концлагере Аушвиц-Биркенау.

По случаю 75-ой годовщины освобождения в "лагере смерти" собрались около двух сотен его бывших узников . В дне памяти, помимо множества переживших Холокост, участвовал и президент Польши Анджей Дуда.

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