Яценюк рассказал о члене своей семьи, который прошел ад "лагеря смерти" Освенцим

В эти дни мир отмечает 75-ю годовщину освобождения узников концлагеря в Освенциме, одним из которых был член семьи лидера партии "Народный фронт" Арсения Яценюка – политик, историк и журналист Петр Мирчук.
Политик опубликовал его фото и рассказал, что вместе со многими другими украинцами, евреями, поляками и ромами Мирчук прошел через этот ад.
"Нацисты готовили лагеря смерти для всех нас. Большевики их распространили на дальний Север.
Зло презрения и ненависти к человеку, его правам и самой жизни, национальной, культурной и религиозной особенности никуда не исчезло.
Это зло снова хочет нашей крови и смерти.
Помните о миллионах жертв.
Давайте бороться за нашу свободу", – подчеркнул Яценюк.
В Польше, где сейчас с рабочим визитом находится президент Украины Владимир Зеленский , состоялась мемориальная церемония в бывшем нацистском концлагере Аушвиц-Биркенау.
По случаю 75-ой годовщины освобождения в "лагере смерти" собрались около двух сотен его бывших узников . В дне памяти, помимо множества переживших Холокост, участвовал и президент Польши Анджей Дуда.
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