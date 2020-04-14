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Яценюк с соратниками пришли поддержать Черновол в Печерский райдсуд

14 апреля, 18:04

Лидер «Народного фронта» назвал репрессии против Черновол политическим преследованием

Арсений Яценюк и Александр Турчинов вместе с соратниками из "Народного фронта" и с Майдана пришли поддержать Татьяну Черновол в Печерский районный суд, где проходит заседание по ее обвинениям со стороны ГБР, сообщает прес-служба НФ.

Они держали плакаты: "Руки прочь от героев Майдана", "Таня, Народный Фронт с тобой!", "Я тоже был на Майдане", "НЕТ реваншу", "Судья, помни, Ростов недалеко!"

Яценюк подчеркнул, что против Черновол, одного из ключевых участников Революции Достоинства, "сфальсифицировали уголовное дело и совершили преступление, когда обвинили ее в том, что она никогда не делала":

"Это – политическое преследование, и это преследование не только Тани, а это преследование украинской борьбы за независимость во время Майдана".

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Он напомнил, что публично обратился и к президенту, и к генеральному прокурору остановить политические репрессии против Татьяны Черновол .

"Сегодня посмотрим, как будет действовать суд", – добавил он.

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"У меня есть ощущение, что это закончится очень плохо для страны в целом. Их учит ничего история. История их учит тому, что для тех, кто нарушают закон и идут против справедливости и правды, – потом приходит время для них расплаты", – подчеркнул лидер НФ.

"Уже на их месте были их предшественники – и президенты, и генеральные прокуроры, и премьеры. История показала, что если ты нарушаешь закон, если ты идешь против справедливости, рано или поздно наступает время расплаты", – сказал Яценюк.

"Они выбрали Таню. Юридически это дело не имеет ничего вообще общего с правом. А политически – выбрали Таню из личной и мести, и мести всем майдановцам", – подчеркнул Яценюк.

Турчинов в свою очередь подчеркнул, попытки унизить и скомпрометировать Майдан "работает исключительно против безопасности нашего государства":

"Это попытка не только изменить нашу историю, но и изменить наше будущее. И я убежден, что в Украине есть люди, которые смогут защитить свою страну, как это было в 2013-м, и в 2014-м, в 2015-м, в 2016 годах. Эти люди есть".

Ранее сообщалось, что Черновол пришла на допрос в ГБР, но отказалась от показаний .

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Арсений Яценюк Александр Турчинов народный фронт Татьяна Черновол

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