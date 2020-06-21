Яценюк: Защищенный и мотивированный врач – лучшее, что может сделать правительство в борьбе за здоровье украинцев

Лидер "Народного фронта", премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк поздравил украинских медиков с профессиональным праздником.

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"В мире продолжается флешмоб благодарности медикам. В разных странах люди выкладывают в соцсети видео с аплодисментами в знак уважения и признания тех, кто спасает жизни в противостоянии с вирусом", – написал он в своем Facebook.

Столкнувшись с глобальной пандемической угрозой, мир переосмыслил ценность профессии врача, подчеркнул Арсений Яценюк.

"Сегодня, в День медицинского работника, хочу поблагодарить наших украинских "людей в белых халатах". Поблагодарить за лучшие профессиональные качества, мужество и самоотверженность", – подчеркнул лидер "Народного фронта".

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Арсений Яценюк также напомнил об обязанности государства перед украинскими медиками.

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"Защищенный и мотивированный врач – это лучшее, что может сделать правительство в борьбе за здоровье украинцев", – написал он.

Поздравил медиков с праздником также президент Владимир Зеленский:

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