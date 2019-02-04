Ядерная медицина – надежный союзник в борьбе с онкологическими заболеваниями

Комбинированная позитронно-эмиссионная и компьютерная томография открыла широчайшие возможности для правильного диагностирования

Ядерная медицина – надежный союзник в борьбе с онкологическими заболеваниями //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/431/9fe/5c54319fe7c0c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/431/9fe/5c54319fe7c0c.jpg 2019-02-04T10:12:00+02:00 Украина Комбинированная позитронно-эмиссионная и компьютерная томография открыла широчайшие возможности для правильного диагностирования

Термин "ядерная медицина" не каждым воспринимается однозначно – опасения возникают из-за ассоциации с опасной для человека радиацией. А между тем, это одно из инновационных направлений в области здравоохранения, где для лечения и диагностики используются радиоактивные изотопы. Они помогают обнаружить опухоль еще в зародыше, когда другие приборы, например, томограф, ничего не регистрируют и тем самым увеличить шансы на выздоровление.

Применяемая в ядерной медицине методика, позволяет исследовать практически все органы. Ее успешно применяют в эндокринологии, урологии, гастроэнтерологии, неврологии, пульмонологии, ортопедии, онкологии, кардиологии и других отраслях медицины.

О возможностях ядерной медицины, достигнутых с ее помощью успехах в лечении онкологических больных, рассказывает специалист по ядерной медицине больницы Acıbadem Kozyatağı, заведующий кафедрой ядерной медицины на медицинском факультете Университета Acıbadem профессор Эркан Вардарели.

Процедурами ядерной медицины предусмотрено использование особых, специфических веществ. С помощью так называемых "умных молекул" происходит проверка тканей и органов, получение анатомических изображений. Для определения местоположения они маркируются радиоактивными материалами – для каждого органа предусмотрен свой вид. Дозировка радиоактивных материалов настолько низкая, что здоровью пациента ничего не угрожает – все дозы соответствуют нормам, установленным Международным агентством по атомной энергии. Количество используемых при сцинтиграфии радиоактивных веществ, равнозначно количеству, которое люди получают в течение двух часов полета на самолете или нахождении под лучами солнца на морском берегу.

Ситуацию, когда невозможно своевременно обнаружить саму опухоль, определить ее характер, врачи считают одной из сложных. Каждая опухоль имеет свою специфику, от правильного лечения зависит конечный результат. В последние годы в медицине произошел огромный скачок вперед, медики научились побеждать многие виды рака. Но все это окажется бесполезным, если не знаешь, с чем конкретно нужно бороться, насколько обширна опухоль, как далеко распространилась, задела ли соседние органы.

Комбинированная позитронно-эмиссионная и компьютерная томография открыла широчайшие возможности для правильного диагностирования. С ее помощью врач получает возможность не только увидеть определенные участки органа или ткани, но и проанализировать, как происходит обмен веществ в клетках.

Патологические (раковые) клетки активно размножаются, процесс сопровождается усиленным потреблением глюкозы. Помеченная изотопами и введенная в организм больного глюкоза фиксируется ПЭТ-сканером, все пораженные участки отчетливо видны на изображениях.

Использование для диагностики метода ПЭТ/КТ позволяет определить вид опухоли, заметить даже мельчайшие, размером от 4 мм новообразования. Процедура – безболезненная, результаты известны сразу же после ее проведения.

Радиоактивный материал подбирается исходя из того, какой орган подлежит исследованию. Помеченная фтором глюкоза, входит в число общих опухолевых маркеров. При исследовании предстательной железы ПСМА – простата специфический мембран-антиген, заряжается галлием 68, для нейроэндокринных опухолей используют маркер DOTE.

Радиоактивные активные материалы эффективны также в лечении. В этом случае из аномальных участков берутся молекулы, помечаются определенным радиоактивным веществом и вводятся обратно в организм.

Самое широкое применение методика ПЭТ-КТ действительно нашла в онкологии. Не менее полезна она в кардиологии и неврологии. Кроме того, врачи используют ее для наблюдения за процессами желчного метаболизма, отслеживания качества кровоснабжения органов, определения очага эпилепсии, проверяют работу щитовидной железы и других органов.

Благодаря ядерной медицине, появилась возможность обнаруживать малейшие изменения в работе органов, своевременно определить необходимость в операциях на сердце или наоборот отказаться от преждевременного оперативного вмешательства.

С помощью денситометрических тестов определяется степень прочности костей. Всего за 10 минут, введя пациенту низкую дозу рентгеновского облучения, специалисты узнают насколько высок риск переломов и, при необходимости, назначают лечение.

Детекторами ядерной медицины называют гамма-зонды. Небольшие по размеру, они находят очаг новообразования, помогают обрабатывать рану при хирургических вмешательствах.

Профессор Эркан Вардарели отмечает растущую популярность методики, врачи все чаще используют ее для диагностики и лечения. В Acıbadem Healthcare Group первое такое устройство появилось в 2002 году и на нем прошли диагностику 52 пациента. Тогда в Турции было всего три устройства, сейчас их насчитывается около ста. В настоящее время мы можем провести любые обследования и назначить эффективное лечение.

Дополнительную информацию вы можете получить в постоянном представительстве Acıbadem свидетельство о регистрации №:ПI -5048 от 10.11.2014 г. по адресу: г. Киев, ул. Льва Толстого 57, БЦ 101 Tower, телефон: +38 044 364 10 16, +38 093 955 48 40.

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