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Ягодный бизнес: в Украине можно летом заработать не меньше, чем в Европе

4 июня, 05:01

В Украине клубнику массово выращивают в Херсонской области и на Закарпатье


В пик сезона по клубнику в Финляндии платят один евро, в Украине — втрое меньше. Но принцип работы одинаковый — больше соберешь, больше заработаешь. Однако за рубежом придется потратиться и на билеты, и на жилье, и на проезд, и на налоги.

Между тем в Украине в Херсонской области на поле и в теплицах работают десятки людей. За корзину получают сейчас 30 гривен. Фермеры говорят, что собрать около полусотни таких — нетрудно. Поэтому в ягодный сезон рабочий зарабатывает до полутора тысяч гривен в день.

"В Украине можно заработать как в Польше или Германии на сборе ягод, однако при этом жить дома", – рассказывает фермер-агроном Михаил Павловский.

В Украине клубнику массово выращивают в Херсонской области и на Закарпатье. Там на сезон урожая нужны рабочие руки.

Напомним, что ранее в Украине подскочили оптовые цены на клубникуСезон клубники в Украине вошел в самый разгар, но на прошлой неделе оптовые цены ягоду выросли в среднем в полтора раза. Как отмечают эксперты, начали поступать сообщения о том, что в южных регионах Украины фермеры продают клубнику по бросовым ценам, которые иногда снижались до 12-15 грн/кг. Кроме того, появилась информация о предложениях о продаже крупных партий дешевле 10 грн/кг, хотя, при этом, очевидно, что качественные параметры такой ягоды были невысокими.

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Тег ягоды

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