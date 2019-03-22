Як правильно обирати свіже м'ясо і на що варто звертати увагу в першу чергу

М’ясні продукти вимагають особливого підходу у виборі

Як правильно обирати свіже м'ясо і на що варто звертати увагу в першу чергу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0ec/ed9/5c90eced920ac.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0ec/ed9/5c90eced920ac.jpg 2019-03-22T10:35:00+02:00 Украина М’ясні продукти вимагають особливого підходу у виборі

Щодня ми купуємо продукти харчування. Звертаємо увагу на зовнішній вигляд товару, ціну та термін придатності. Але чи достатньо цього обираючи, наприклад, свіже м'ясо?

М’ясні продукти вимагають особливого підходу у виборі. Завжди варто звертати у вагу на сторонні неприємні запахи, чи не лишаються вм’ятини при доторку, а також м’ясо не повинно бути надмірно вологим. А ще дивитись документи про перевірку м’яса у постачальників, кажуть в мережі NOVUS.

"Ми дуже сумлінно ставимося до вибору постачальників. Постачальник повинен дотримуватись всіх вимог законодавства України. Бажано, щоб це було м’ясо власного виробництва, власного відкорму, яке вирощується на їхніх фермах. Уся продукція перед тим як потрапити в продаж проходить ряд ретельних перевірок нашим підрозділом аудиту", – розповідає Валерій Нечитайло, менеджер із закупівель мережі NOVUS.

М'ясне виробництво належить до так званої фреш-групи з особливими вимогами до температури зберігання. На всіх етапах – від приймання до видачі на вітрину – дотримується певний температурний режим.

У мережі NOVUS розповідають, що не мають справу із замороженим м'ясом. Пояснюють це тим ,що заморожене м'ясо можна розморожувати тільки один раз. Інакше його харчова цінність та користь втрачається. Крім того, немає ніякої можливості перевірити – як зберігалася (і скільки разів відтавала) продукція у постачальника перед тим, як вона потрапила в супермаркет. Тому робота із замороженою сировиною дуже ризикована і в мережі не продають заморожене м'ясо. Для цього у 90% магазинів спеціально облаштовані м’ясні цехи та холодильні камери, де підтримується температура для правильного зберігання. Також у магазинах виконують розруб свіжого мяса під замовлення.

У мережі NOVUS рекомендують дослухатися до порад фахівців та обов’язково звертати увагу ще й на сертифікати якості.

"Не так легко і швидко отримати ці сертифікати. Це дуже важка копітка, ну і довга процедура. Основні вимоги до компанії – це якісне виконання своїх обов'язків у всьому. Розуміючи, що в мережі супермаркетів впроваджена ця система, можна бути впевненим в якості продукції і не боятися купувати продукти", - говорить Олег Іщенко, керівник центру сертифікації матеріалів та виробів.

Отримуючи сертифікати якості ІSО и HАСCP мережа бере на себе відповідальність відповідати цілій низці вимог. М’ясо перед тим, як потрапити на прилавки магазину, проходить ретельні перевірки.

Наявність таких сертифікатів покупці можуть самостійно перевіряти в магазинах, кажуть в мережі NOVUS.

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